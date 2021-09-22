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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинск 16 и 17 ноября приедет знаменитая труппа из Санкт-Петербурга, которая исполнит на сце
22.09.2021

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22.09.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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22.09.2021

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ММК
Магнитогорск
Экономика
22.09.2021 10:57

ММК презентует на международном форуме в Самаре широкую линейку металлопродукции

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) принимает участие в 19-й международной выставке-форуме «Промышленный салон. Металлообработка», открывающейся сегодня, 22 сентября, в Самаре.

Как отмечает управление информации и общественных связей ММК, тематика этого крупного многоотраслевого выставочного проекта Поволжского региона охватывает такие направления, как станкостроение, металлообрабатывающее оборудование, материалы для металлообработки, кузнечно-прессовое, гидравлическое и пневматическое оборудование, сварку и многое другое. Поэтому особый интерес в широкой номенклатуре металлопродукции, которую ПАО «ММК» презентует на выставке, для участников и гостей мероприятия должна представлять линейка высокопрочных и износостойких сталей, выпускаемых под брендом MAGSTRONG.

Стали MAGSTRONG обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить срок службы изделий из данного металлопроката в сравнении с традиционно применяемыми материалами.

Это, в свою очередь, ведет к значительному увеличению межремонтных периодов эксплуатации и снижению простоев оборудования, уменьшению металлоемкости изделий.

Не уступая по своим характеристикам зарубежным аналогам, стали MAGSTRONG при этом являются импортозамещающими, имеют меньшую стоимость, что также позволяет снижать издержки потребителя.

ММК
Магнитогорск
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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22.09.2021

В ночь с 22 на 23 сентября наступит День осеннего равноденствия
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21.09.2021

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Под Миассом погиб водитель иномарки

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Южноуральские заключенные выбрали своих кандидатов в депутаты Госдумы

19.09.2021 15:16

В Челябинской области школьники продолжают заражаться коронавирусом

19.09.2021 12:39

Быть может…

19.09.2021 12:21

Дикие совы, которых вылечил челябинский Айболит, обрели свободу в заповедном лесу

18.09.2021 18:36

Алексей Текслер положительно оценил новую челябинскую набережную и рассказал о больших планах на нее

17.09.2021 18:45

В выходные в Челябинской области – дожди, местами с мокрым снегом

17.09.2021 18:23

Анонсы событий и мероприятий на выходные

17.09.2021 17:49

В Челябинске обсудили вопросы взаимодействия ЮУЖД и региональных грузоотправителей