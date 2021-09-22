ММК презентует на международном форуме в Самаре широкую линейку металлопродукции

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) принимает участие в 19-й международной выставке-форуме «Промышленный салон. Металлообработка», открывающейся сегодня, 22 сентября, в Самаре.

Как отмечает управление информации и общественных связей ММК, тематика этого крупного многоотраслевого выставочного проекта Поволжского региона охватывает такие направления, как станкостроение, металлообрабатывающее оборудование, материалы для металлообработки, кузнечно-прессовое, гидравлическое и пневматическое оборудование, сварку и многое другое. Поэтому особый интерес в широкой номенклатуре металлопродукции, которую ПАО «ММК» презентует на выставке, для участников и гостей мероприятия должна представлять линейка высокопрочных и износостойких сталей, выпускаемых под брендом MAGSTRONG.

Стали MAGSTRONG обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить срок службы изделий из данного металлопроката в сравнении с традиционно применяемыми материалами.

Это, в свою очередь, ведет к значительному увеличению межремонтных периодов эксплуатации и снижению простоев оборудования, уменьшению металлоемкости изделий.

Не уступая по своим характеристикам зарубежным аналогам, стали MAGSTRONG при этом являются импортозамещающими, имеют меньшую стоимость, что также позволяет снижать издержки потребителя.