ММК презентует широкой аудитории линейку высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG

ПАО "ММК" (Магнитогорск, Челябинская область) дистанционно познакомит участников рынка металлоконструкций со своей линейкой высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG.

Презентацию комбинат проведет в рамках пятой международной специализированной выставки "Металлоконструкции’2020", которая в этом году из-за пандемии коронавируса проходит в онлайн-режиме, на сайте (с 9 по 11 июня).

Как отмечают в пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината, участников рынка металлоконструкций, безусловно, заинтересуют представленные на выставке высокопрочные и износостойкие стали, выпускаемые ПАО "ММК" под брендом MAGSTRONG.

Эта продукция имеет очень широкий спектр применения. В частности, данные стали используются в машиностроительной отрасли для изготовления и ремонта строительной, дорожной, карьерной и прочей специальной техники, при производстве оборудования для переработки горных пород и проходки шахт.

Высокая прочность сталей MAGSTRONG позволяет существенно снизить вес изделий, из-за чего эти стали прекрасно подходят для производства нагруженных металлоконструкций. Увеличение прочности стали ведет к снижению общей массы конструкции, что снижает итоговую стоимость всего проката, уменьшает нагрузку на фундамент и сейсмические нагрузки.

Стали MAGSTRONG являются импортозамещающими, что позволяет снизить издержки потребителя и найти альтернативу импортной продукции на экономически выгодных условиях. Важно, что металлопрокат, произведенный из высокопрочных конструкционных сталей MAGSTRONG, не только не уступает лучшим зарубежным аналогам, но и зачастую превосходит их.