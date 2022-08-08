08.08.2022
Челябинская область и Казахстан завершили совместную спецоперацию на границе
08.08.2022
В Челябинской области растут темпы платежей налога на профдоход
08.08.2022
ММК совершенствует контроль за отгрузкой продукции
08.08.2022
Россия привлекла рекордное число трудовых мигрантов
08.08.2022
Скоков назначил служебную проверку в полиции Челябинска
08.08.2022
«Интерсвязь» готова заплатить 200 тысяч рублей за имена вандалов, атаковавших «умные домофоны»
ММК совершенствует контроль за отгрузкой продукции
08.08.2022
Экскурсии на ММК стали частью федерального проекта «Россия: 85 приключений»
05.08.2022
Экскурсии на ММК в федеральном проекте «Россия: 85 приключений»
05.08.2022
Эксперты «Роскачества» оценят позиции ММК в конкурсе на соискание премии правительства РФ
04.08.2022
Экскурс в историю: на ММК нашли старые документы
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
05.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2022
Сотрудники ФСБ совместно с СК задержали еще одного южноуральского экс-следователя
01.08.2022