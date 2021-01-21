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ММК внедряет в промышленную эксплуатацию облачную систему закупок

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) широко применяет передовые закупочные практики. В настоящее время ММК проводит работы по внедрению облачной системы закупок в режиме самообслуживания на базе Oracle Self Service Procurement Cloud.

Ввод в промышленную эксплуатацию облачной системы закупок позволит комбинату и обществам Группы ПАО «ММК» упростить, ускорить и удешевить закупки.

С помощью облачного сервиса Oracle Self Service Procurement Cloud уполномоченные пользователи смогут заказывать необходимую продукцию в режиме самообслуживания.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ММК, это один из самых масштабных проектов по реализации Oracle Cloud Applications в российской промышленности.

Внедрение облачной системы закупок в режиме самообслуживания позволит ПАО «ММК» еще больше снизить трудовые и административные затраты на закупки оборудования, расходных и вспомогательных материалов за счет доступности актуальной информации о наличии товаров от поставщиков непосредственно от интернет-магазинов и применения лучших мировых практик.

Использование системы закупок в режиме самообслуживания дает ПАО «ММК» следующие ключевые преимущества: повышение удобства работы конечных пользователей при минимальном необходимом обучении; точное выполнение условий контрактов за счет формализации списка поставщиков; соблюдение процедуры закупок с помощью встроенных бизнес-процессов по утверждению закупок; сокращение расходов на поддержку и снижение стоимости обслуживания; быстрое выявление и решение проблем конечных пользователей.

Благодаря Oracle Self Service Procurement Cloud структурные подразделения ПАО «ММК» могут самостоятельно приобретать товары при сохранении централизованного контроля. Сотрудники получают удобный, интуитивно понятный пользовательский интерфейс, с помощью которого они могут легко находить необходимые товары и формировать корзину закупок. Это позволяет повысить эффективность процессов закупок за счет повышения вовлеченности пользователей, расширения возможностей совместной работы, упрощения, стандартизации и автоматизации рутинных транзакций.

Внедрение данного проекта было выполнено дистанционно за счет взаимодействия между всеми участниками проектной группы в режиме online.

Повышение эффективности бизнеса является приоритетным направлением деятельности ПАО «ММК» в рамках реализации стратегии «Индустрия 4.0».