ММК возглавил рэнкинг ESG-прозрачности российских компаний

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» поставило ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) на первую строчку в рэнкинге ESG-прозрачности компаний и банков.

Высоко оценив работу ММК в сфере раскрытия нефинансовой отчетности, эксперты наградили компанию высшими баллами по всем трем критериям: E (экологический), S (социальный) и G (корпоративный). Итоговый балл ММК составил 2,00 – максимально возможный показатель для участников рэнкинга.

В рамках конференции «ESG-прозрачность российских компаний: как достичь, оценить и заработать?», прошедшей 17 ноября в Москве, ММК получил диплом и памятную награду от «Эксперт РА» за лидерство в ESG-прозрачности среди компаний черной металлургии.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей комбината, ММК последовательно работает над повышением открытости и прозрачности своих ESG-отчетов: в 2021 году подробная информация о работе ММК в сфере устойчивого развития была интегрирована в Годовой отчет за 2020 год. А в августе этого года, в дополнение к годовой отчетности, компания опубликовала ESG Data Pack - полную базу данных по работе компании в области устойчивого развития за последние пять лет. Все желающие могут найти на сайте компании основные данные, касающиеся экологического, социального и корпоративного управления ММК.

«В современном мире показатели устойчивого развития играют не меньшую роль для репутации компании, чем финансовая отчетность, – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Мы уделяем большое внимание экологии, социальной ответственности, прозрачности корпоративного управления и, разумеется, работаем над тем, чтобы широкая аудитория могла наглядно ознакомиться с результатами нашей деятельности в этом направлении. Очень рад, что наши усилия приносят свои плоды и эксперты высоко оценивают открытость ММК в сфере устойчивого развития».

«Эксперт РА» запустил ежегодный рэнкинг ESG-прозрачности компаний и банков в 2021 году: он пришел на смену проводившемуся до 2020 года конкурсу годовых отчетов.

По замыслу создателей, новый рэнкинг должен стать удобной системой координат для инвесторов и эмитентов о лучших практиках раскрытия ESG-факторов и дать доступ к сводной информации о состоянии рынка.