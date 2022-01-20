ММК вышел на рекордные показатели

В аглоцехе Магнитогорского металлургического комбината по итогам 2021 года произведено 11 388,9 тыс. тонн агломерата – основного компонента шихты доменных печей. Для агломерационного производства ММК, которое отметит в наступившем году свое 85-летие, это рекордный показатель с 1989 года, сообщили в Управлении информации и общественных связей предприятия.

Аглоцех входит в структуру горно-обогатительного производства – первого передела в технологическом цикле ММК. В его составе работают три аглофабрики суммарной производительностью 11,3 млн тонн агломерата в год. За последние годы на аглофабриках реконструированы сероулавливающие установки №№ 2 и 3, что позволило существенно сократить выбросы диоксида серы и взвешенных веществ.

Важнейшим событием для агломерационного производства Магнитки стал пуск в 2019 году аглофабрики №5, участие в котором принял президент России Владимир Путин. Производительность новой аглофабрики – 5,5 млн тонн высококачественного стабилизированного охлажденного агломерата в год. Проект является частью стратегии ММК по модернизации первого передела. Запуск новой аглофабрики позволил обеспечить доменный цех ММК высококачественным сырьем, произведенным с использованием современных энергосберегающих и экологически безопасных технологий. Благодаря пуску аглофабрики было выведено из эксплуатации устаревшее оборудование аглофабрики №4, что существенно снизило экологическую нагрузку. В результате выбросы пыли были снижены в 2 раза (на 2 100 тонн в год), оксида серы – в 4 раза (на 3 500 тонн в год), а бензо[а]пирена – в 16 раз. Кроме того, на 600 тонн в год снизились сбросы загрязняющих веществ в оборотную систему водоснабжения, а также произошло сокращение технологических отходов в шламохранилище №2 – на 13 750 тонн в год. За реализацию проекта строительства аглофабрики №5 ММК был удостоен звания лауреата конкурса «Главное событие 2019 года в металлургии России».