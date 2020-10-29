ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

МТС будет участвовать в создании спутниковой системы интернета вещей

Экономика
Сегодня, 14:33
Размер текста

МТС вошла в инициативную рабочую группу госкорпорации «Роскосмос» по разработке глобальной низкоорбитальной системы передачи данных интернета вещей «Марафон IoT», составной части подпрограммы «Сфера» государственной программы космической деятельности России.

Специалисты МТС из подразделения спутниковых систем связи привлечены в инициативную рабочую группу Госкорпорации «Роскосмос» для оказания содействия в разработке материалов аванпроекта по определению параметров абонентских устройств, сервисов и трафика интернета вещей при создании многоспутниковой низкоорбитальной системы передачи данных «Марафон IoT».

В рамках рабочей группы МТС поделится своей экспертизой в разработке и предоставлении сервисов IoT. Кроме того, компания рассматривает свое участие в программе «Сфера» как возможность дополнить и расширить в будущем географию предоставляемых телеком-услуг.

В настоящий момент МТС использует спутниковые каналы связи в качестве транспортной сети для оказания услуг связи в удаленных регионах Север-Западного региона России, Сибири и Дальнего Востока. Компания также предоставляет на территории России услуги спутникового телевещания с трансляцией более 240 телеканалов.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Вчера, 14:38
Сколько в тебе интернета?
Вчера, 14:20
Учёные со всего мира обсудили в ЧелГУ «белые пятна» советской внешней торговли
Вчера, 13:00
МегаФон поможет видеосервису START с дальнейшим укреплением позиций на рынке
Вчера, 12:58
Депутаты Магнитогорска обсудили земельный налог
Вчера, 12:37
Текслер: Основная задача – перезапустить серьезный инвестиционный процесс
Вчера, 12:27
Лазарев: Инициативы по обеспечению устойчивости региональных бюджетов необходимы и своевременны
Вчера, 12:19
ММК завершил капремонт установки по вторичной переработке шламов
Вчера, 10:48
О диалоге представителей российского бизнеса с президентом узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
27.10.20 16:12
ВТБ увеличивает выдачу кредитных карт
27.10.20 11:29
Сбер проведёт первую в России онлайн-конференцию AI Journey Junior для школьников, интересующихся искусственными интеллектом
Среда обитания
Сегодня, 10:15
Оставьте лес в покое
Инициативу ОНФ о введении моратория на любую застройку челябинского бора поддержала генпрокуратура РФ
Общество
Сегодня, 10:53
Главное – делать быстрые выводы
Текслеру доложили о результатах проверки по жалобе акушерки из ковидного госпиталя Челябинска
Новости
Сегодня, 15:35
Общество
МегаФон ради своих абонентов готовится сделать шаг в космос
Сегодня, 15:29
Происшествия
В Каслях за деньги можно было получить липовое свидетельство об обучении в автошколе
Сегодня, 14:42
Общество
На стенах жителей дома в Южноуральске выросли поганки
Сегодня, 14:26
Общество
Отстаивать честь Челябинской области будет участковый из Миасса
Сегодня, 13:33
Экономика
Рекомендуйте Челиндбанк партнерам по бизнесу и получайте выгодные условия по РКО
Материалы рубрики
Сегодня, 13:33
Экономика
Рекомендуйте Челиндбанк партнерам по бизнесу и получайте выгодные условия по РКО
Сегодня, 12:34
Экономика
Специалисты Сбера расскажут о правилах ответственного финансового поведения
Сегодня, 12:18
Экономика
На пенсию по рангу становись! В России предложили новую систему выплат по старости
Вчера, 14:52
Экономика
ВТБ выдал более 130 миллиардов рублей в рамках ипотеки с господдержкой
Вчера, 14:20
Экономика
Учёные со всего мира обсудили в ЧелГУ «белые пятна» советской внешней торговли
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика