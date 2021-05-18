Муниципалитеты получат дополнительно 400 миллионов на реализацию предложений южноуральцев

Муниципалитеты Челябинской области получат дополнительно 400 миллионов рублей на реализацию проектов в рамках практики инициативного бюджетирования.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на областном совещании с главами городов и районов.

«В этом году на конкурс вышли 730 проектов, из них 308 стали победителями., - отметил Алексей Текслер. - Распределено 750 миллионов рублей из областного бюджета».

По мнению главы региона, вовлечение жителей в данный процесс позволит определять наиболее полезные проекты и должно повлиять на качественное расходование средств.

«С учетом востребованности этого механизма, исходя из количества заявленных проектов, я сегодня подписал распоряжение о выделении дополнительных 400 миллионов рублей», - рассказал губернатор.

Алексей Текслер поставил задачу перед главами, управлением внутренней политики и минфином: максимально быстро довести второй транш, заключить дополнительные соглашения и начать контрактацию работ и их выполнение.

«Коллеги, эту работу надо сделать в течение нескольких недель и максимально быстро начать работу», - поручил губернатор.

Напомним, практика инициативного бюджетирования впервые внедрена на Южном Урале по инициативе губернатора Алексея Текслера. Южноуральцы получили возможность выбирать проекты, на реализацию которых будут направлены средства областного бюджета. Жители могли предлагать для реализации проекты по разным направлениям: от благоустройства до проведения культурно-массовых мероприятий.