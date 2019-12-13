На ЧЦЗ началось внедрение плана развития системы ремонтов оборудования
Экономика
Сегодня, 15:06

В целях повышения надежности оборудования, сокращения издержек и повышения производительности труда на Челябинском цинковом заводе, входящем в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании, начато внедрение плана развития системы ремонтов.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела информации и общественных связей ПАО «ЧЦЗ» Наталья Васильева, новшество позволит эффективно контролировать и анализировать все дефекты оборудования, получать полное представление о его состоянии, выстраивать стратегию по устранению неисправностей, техническому обслуживанию и ремонтам. В металлургии затраты на техническое обслуживание и ремонты оборудования (ТОиР) составляют значительную долю себестоимости продукции. При этом простои технологического оборудования обходятся очень дорого. При аварии, влекущей остановку производства, издержки на внеплановый ремонт и запуск в работу возрастают из-за специфики «горячего» производства. Сюда же прибавятся издержки из-за срыва производственных планов. Поэтому на ЧЦЗ поставили задачу достичь такого уровня организации производства, когда потери на простоях оборудования минимальны. Для этого решено было усовершенствовать внутренние процессы технического обслуживания, используя опыт завода «Северсталь», где подобная система успешно работает с 2012 года.

По словам заместителя начальника УСОФ по развитию технического обслуживания и ремонта Вадима Суслова, опыт коллег показал, что оборудованию можно продлить жизнь,

используя постоянный мониторинг его технического состояния и своевременно устраняя неисправности. Внедрение системы решено было начать с создания базы данных оборудования.

В первую очередь было определено то оборудование, которое непосредственно влияет на выпуск продукции. Каждый его отказ теперь фиксируется с установлением причины поломки.

После этого специалистами будут разрабатываться рекомендации и меропри ятия по повышению надежности этого оборудования и устранению слабых мест. Конкретный план действий уже есть, и сейчас он отрабатывается на пилотном участке комплекса вельц-печи № 6.

Созданная база данных полезна и в плане приобретения нового оборудования. Она поможет упорядочить и облегчить доступ к информации о надежности работы той или иной единицы,

что важно как для производственного персонала, так и ремонтных служб завода. На основе информации из такой базы данных можно узнать, какое оборудование и в каком количестве есть на предприятии, каков процент старого оборудования, какова степень его изношенности, можно получить данные о простоях, инцидентах, авариях и затратах на ремонт для разных единиц, что позволит практически сразу увидеть точки неэффективности.

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