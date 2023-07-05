На «Иннопроме» 16 предприятий Челябинской области представят проекты на коллективном стенде

На своем коллективном стенде Челябинской области на промышленной выставке «Иннопром-2023» свои проекты представят 16 предприятий региона. Среди экспонентов предприятия машиностроительной отраслей и компании, занимающиеся высокотехнологичными инновационными разработками, сообщает региональный минпром.

Завод «СпецАгрегат» презентует аэродромную технику нового поколения, аналогов которой ещё нет в России. Подметально-продувочная машина создана совместно с Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом (МАДИ) и Южно-Уральским государственным университетом (ЮУрГУ) и предназначена для уборки аэродромного полотна.

Завод «Ю.М.Э.К.» представит на выставке стеклянный линейный подвесной изолятор с аэродинамическим профилем и гидрофобным покрытием горячего прессования, а также штырьевой и подвесной изоляторы.

Челябинский машиностроительный завод привезет на выставку свою полезную новинку для коммунальных служб – комбинированную илососную каналопромывочную машину АВК-10-6.

Научно-технический центр «Приводная техника» продемонстрирует жидкотопливную блочную горелку для распыления жидкого топлива и низковольтные асинхронные электродвигатели.

Челябинский завод электрооборудования представит источник бесперебойного питания промышленного типа из новой линейки Avion MD мощностью 10 кВт.

Кроме того, для участников ИННОПРОМа организаторы подготовили форум производителей компонентов и Диалог с торгпредами.

Главная индустриальная, торговая и экспортная площадка страны будет работать в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Мероприятия выставки посетит официальная делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером. Главной темой «Иннопром» в этом году станет «Устойчивое производство: стратегии обновления».

Представители правительства и профильных министерств и ведомств проведут ряд встреч и деловых переговоров, а все желающие смогут ознакомиться с продукцией южноуральских предприятий на коллективном стенде региона.