05.07.2023
На «Иннопроме» 16 предприятий Челябинской области представят проекты на коллективном стенде
05.07.2023
Челябэнерго повысил надежность электроснабжения жителей двух районов Челябинска
05.07.2023
Дорожный ремонт в Челябинске продолжает набирать обороты
05.07.2023
В Челябинске на благоустройство мотоджимхана направят 46 миллионов рублей
05.07.2023
Жительница Калининского района Челябинска отметила 103-летие
05.07.2023
Реконструкция аэропорта Магнитогорска будет завершена раньше срока
На «Иннопроме» 16 предприятий Челябинской области представят проекты на коллективном стенде
12.07.2021
Сбер подвел итоги «Иннопром-2021»
07.07.2021
Сбер окажет поддержку национальному парку «Таганай» в развитии цифровых технологий
06.07.2021
Даже стенд стал виртуальным: Сбер представил свои цифровые новации и сервисы экосистемы на «Иннопроме»
05.07.2021
Делегация Челябинской области успешно поработала на «Иннопроме-2021»
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
04.07.2023
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023