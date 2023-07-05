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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В четверг, шестого июля, на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал» в Ашинском райо
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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05.07.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Челябинский  областной Киноцентр имени С.А.Герасимова совместно с радио «Олимп» и «Ретро FM»
05.07.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.07.2023

На «Иннопроме» 16 предприятий Челябинской области представят проекты на коллективном стенде
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.07.2023

Челябэнерго повысил надежность электроснабжения жителей двух районов Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.07.2023

Дорожный ремонт в Челябинске продолжает набирать обороты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.07.2023

В Челябинске на благоустройство мотоджимхана направят 46 миллионов рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.07.2023

Жительница Калининского района Челябинска отметила 103-летие
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Иннопром
Алексей Текслер
Министерство промышленности Челябинской области
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05.07.2023 13:55
Фото: Министерство промышленности Челябинской области

На «Иннопроме» 16 предприятий Челябинской области представят проекты на коллективном стенде

На своем коллективном стенде Челябинской области на промышленной выставке «Иннопром-2023» свои проекты представят 16 предприятий региона. Среди экспонентов предприятия машиностроительной отраслей и компании, занимающиеся высокотехнологичными инновационными разработками, сообщает региональный минпром.

Завод «СпецАгрегат» презентует аэродромную технику нового поколения, аналогов которой ещё нет в России. Подметально-продувочная машина создана совместно с Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом (МАДИ) и Южно-Уральским государственным университетом (ЮУрГУ) и предназначена для уборки аэродромного полотна.

Завод «Ю.М.Э.К.» представит на выставке стеклянный линейный подвесной изолятор с аэродинамическим профилем и гидрофобным покрытием горячего прессования, а также штырьевой и подвесной изоляторы.

Челябинский машиностроительный завод привезет на выставку свою полезную новинку для коммунальных служб – комбинированную илососную каналопромывочную машину АВК-10-6.

Научно-технический центр «Приводная техника» продемонстрирует жидкотопливную блочную горелку для распыления жидкого топлива и низковольтные асинхронные электродвигатели.

Челябинский завод электрооборудования представит источник бесперебойного питания промышленного типа из новой линейки Avion MD мощностью 10 кВт.

Кроме того, для участников ИННОПРОМа организаторы подготовили форум производителей компонентов и Диалог с торгпредами.

Главная индустриальная, торговая и экспортная площадка страны будет работать в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Мероприятия выставки посетит официальная делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером. Главной темой «Иннопром» в этом году станет «Устойчивое производство: стратегии обновления».

Представители правительства и профильных министерств и ведомств проведут ряд встреч и деловых переговоров, а все желающие смогут ознакомиться с продукцией южноуральских предприятий на коллективном стенде региона.

Иннопром
Алексей Текслер
Министерство промышленности Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реставрация архитектурного памятника, объекта культурного наследия – храма во имя Святого благове
05.07.2023

Реставрация храма Александра Невского в Челябинске идет полным ходом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский  областной Киноцентр имени С.А.Герасимова совместно с радио «Олимп» и «Ретро FM»
05.07.2023

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05.07.2023 11:42

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05.07.2023 11:36

Реконструкция аэропорта Магнитогорска будет завершена раньше срока

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Песня «Эй, ухнем» прозвучит на берегах Волги и Урала

01.07.2023 17:57

Алексей Текслер предложил создать туристический автомобильный маршрут по Уралу

01.07.2023 17:51

Туристы «расписывают» пещеры Сикияз-Тамакского комплекса

01.07.2023 17:38

Челябинский зоопарк сообщил о смерти молодой медведицы Забавы

01.07.2023 16:00

Решетников: Урал уже давно не только промышленный центр страны, но и туристический

01.07.2023 14:16

Четвертого июля в Челябинске пройдет конференция «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы»

01.07.2023 14:05

Не проиграть в битве за правду и умы

01.07.2023 10:57

С первого июля запущен «Бакальский экспресс»

01.07.2023 10:25

Прогноз погоды в Челябинской области на июль 2023 года

30.06.2023 18:34

Анонсы событий и мероприятий на выходные, 1 и 2 июля

30.06.2023 18:29

Преображение челябинской Свободы

30.06.2023 18:15

Дело экс-глава Катав-Ивановска передано в суд

30.06.2023 18:00

Народный фронт сообщил о горах человеческих фекалий под окнами жилого дома в Троицке

30.06.2023 17:46

Школьников Челябинской области бесплатно научат создавать мультфильмы

30.06.2023 17:35

Первые выходные июля будут жаркими с дождями и грозами