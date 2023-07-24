На ИННОПРОМЕ задали тон стратегиям обновления

Главной темой завершившейся в Екатеринбурге международной промышленной выставки стала тема «Устойчивое производство: стратегии обновления».

Основные разделы выставки: цифровое производство, транспортное машиностроение, металлообработка, технологии для энергетики, производство компонентов, новые материалы, автоматизация и робототехника, информационно-коммуникационные технологии, медицинское оборудование и фармацевтика, технологии для городов.

Страной-партнером в этом году выступила Республика Беларусь. Одновременно с ИННОПРОМом на территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» прошло 7-е Российско-Китайское ЭКСПО.

В общей сложности на площади 50 тысяч квадратных метров в четырех павильонах было представлено около 1 100 экспонентов. Это абсолютный рекорд за все 13 лет проведения выставки ИННОПРОМ.

Ежегодно ИННОПРОМ объединяет тысячи участников: на мероприятии присутствуют представители федеральных и региональных властей, а также крупнейшие российские и зарубежные компании. Все участники выставки традиционно удивляют гостей мероприятия.

Так, стенд Сбера на ИННОПРОМЕ-2023 порадовал участников и гостей выставки технологическими новинками — сервисными и логистическими роботами, а также умными устройствами для населения и бизнеса, которые помогают решать каждодневные задачи, экономя время и деньги. По словам председателя Уральского банка Сбербанка России Дмитрия Суховерхова, передовые технологии и инструменты цифровизации сегодня применяются во всех сферах экономики. И в этом году на стенде Сбера представлен целый комплекс услуг для госсектора, здравоохранения, образования и бизнеса — все разработки призваны сделать жизнь людей проще и повысить ее качество.

Среди них, например, проект Edutoria — образовательная платформа Сбера — по разработке программ для развития сотрудников. Сервисы Edutoria помогут замотивировать персонал обучаться и углублять свои профессиональные навыки. Участники могли пройти короткую игру на логику и получить подарки от Edutoria и онлайн-университета творческих профессий «Муза».

Еще один образовательный продукт Сбера – «Школа 21». Это бесплатная школа программирования, которая дает возможность всем желающим старше 18 лет стать ИТ-специалистом. При этом верхняя возрастная граница не устанавливается.

В школе изучают цифровые технологии совершенно различных направлений и сфер, их более 10. Здесь и алгоритмы, и графика, Unix, Web, мобильная разработка, кибербезопасность, сетевые технологии, Big Data, искусственный интеллект и многое другое.

В Челябинской области этот проект стартует уже в 2024 году. В настоящее время подписано соглашение между Челябинской областью и Сбером.

В школе разработана уникальная методика «равный-равному», когда ученик выбирает свою собственную образовательную траекторию, без менторов, без оценок. Взаимодействие идет только между участниками. Студенты помогают друг другу в обучении. Это помогает развивать как софт-скиллы, так и хард, считают специалисты этого направления Сбера.

На стенде участники могли попробовать свои силы в ИТ и с помощью демоверсии пройти отборочные игры «Школы 21».

Деловая программа ИННОПРОМ-2023 включала в себя более 100 мероприятий. В них приняли участие около 540 спикеров. В рамках деловой программы Сбером было подписано несколько значимых соглашений о сотрудничестве с рядом компаний.

Так, промышленная группа «Метран» и Сбербанк в ходе международной промышленности выставки «Иннопром-2023» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор ПГ «Метран» Антон Дружинин и заместитель управляющего Челябинским отделением Сбербанка Евгений Серяпин.

Компании объединят компетенции в сфере производственных и информационных технологий и совместно будут развивать проект «Экологический мониторинг».

Соглашение между промышленной группой и Сбером подразумевает внедрение в работу системы инновационных технологий и методологических подходов, искусственного интеллекта и моделей машинного обучения. Это позволит выдавать более точные прогнозы по загрязнению окружающей среды и повысит эффективность работы системы экологического мониторинга.

«У промышленной группы «Метран» накоплен большой опыт в сфере разработки высокотехнологичных датчиков, - считает заместитель управляющего Челябинским отделением Сбербанка Евгений Серяпин. - Компания реализует комплекс экологического мониторинга, в рамках которого можно визуализировать экологическую ситуацию в оперативном режиме прямо на карте. Со своей стороны Сбер предложил помощь по внедрению высоких технологий и искусственного интеллекта, чтобы усовершенствовать систему. Это поможет сделать «Экомониторинг» еще более эффективным. Инициатива, с которой мы обратились к компании, соответствует принципам ESG, направленным на заботу об экологии и окружающей среде».

Пресс-служба ИННОПРОМА сообщила, что в рамках работы зоны B2B прошло более 3 000 встреч, в интерактивной зоне «Диалог с торгпредом» состоялось более 1 400 деловых встреч российских компаний с торговыми представителями Российской Федерации в 53 иностранных государствах.

Всего участие в мероприятии приняли представители 35 иностранных государств, в том числе профильные министры из 10 стран: Армении, Республики Беларусь, Зимбабве, Казахстана, Киргизии, Мьянмы, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки и Эфиопии. Мероприятие посетили 46 000 человек.

СПРАВКА

Иннопром — международная промышленная выставка, которая проводится в Екатеринбурге с 2010 года, главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, на которой закладываются основы промышленной политики страны. Гости выставки — специалисты промышленных предприятий различных стран, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий.