На Троицкой ГРЭС ПАО «ОГК-2» введена в эксплуатацию новая пуско-отопительная котельная

20 декабря 2021 года в ходе рабочей поездки в Челябинскую область управляющий директор ПАО «ОГК-2» Артем Семиколенов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном завершению строительства и вводу в эксплуатацию пуско-отопительной котельной (ПОК) на Троицкой ГРЭС.



В составе новой газовой котельной три водогрейных и четыре паровых котла отечественного производства суммарной тепловой мощностью более 110 Гкал/ч. Проект был реализован в кратчайшие сроки, разрешение на строительство объекта Троицкая ГРЭС получила в августе 2020 года.