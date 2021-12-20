20.12.2021
На Троицкой ГРЭС ПАО «ОГК-2» введена в эксплуатацию новая пуско-отопительная котельная
20.12.2021
Портфель привлеченных средств ВТБ на Южном Урале превысил 150 миллиардов рублей
20.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на 21 декабря
20.12.2021
РМК присоединилась к региональному экологическому стандарту Челябинской области
20.12.2021
В Магнитогорске назвали победителей технической игры
20.12.2021
В Челябинске начали работать нелегальные елочные базары
На Троицкой ГРЭС ПАО «ОГК-2» введена в эксплуатацию новая пуско-отопительная котельная
Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему
17.12.2021
Приходить на утренник нельзя пропустить
17.12.2021
Челябинская филармония заговорила с молодёжью на языке аниме
16.12.2021
Максим Куляшов покинул пост заместителя главы Челябинска
15.12.2021
Копейск получил представление прокуратуры за «косяки» при благоустройстве
15.12.2021