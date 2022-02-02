02.02.2022
ММК завоевывает TikTok
02.02.2022
Челябинцы перевели мошенникам свыше трех миллионов рублей
02.02.2022
Районный Дом культуры в поселке Бреды празднует новоселье
02.02.2022
На Южном Урале объем выдачи ипотечных кредитов за год вырос почти на треть
02.02.2022
КСП проверит бюджетную отчетность министерств Челябинской области за 2021-й год
01.02.2022
В Магнитогорске водители трамваев массово уходят на больничный
На Южном Урале объем выдачи ипотечных кредитов за год вырос почти на треть
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022
ММК: 90 огненных лет
01.02.2022
Текслер: Нам нужны тысячи человек, чтобы полностью закрыть потребность в здравоохранении
31.01.2022
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022