На Южном Урале объем выдачи ипотечных кредитов за год вырос почти на треть

Жители Челябинской области в 2021 году оформили почти 60 тысяч ипотечных жилищных кредитов. Это на 12% больше, чем в 2020 году. Объем кредитования за год вырос на 30%, банки предоставили южноуральцам для покупки жилья около 110 миллиардов рублей.

Средний размер ипотечного кредита увеличился за год на 270 тыс. рублей и на январь этого года составил 1,9 млн руб. Южноуральцы оформляют ипотеку в среднем на 18 лет, год назад этот срок составлял 17 лет.

«Средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в Челябинской области в декабре 2021-го составила 7,95%, увеличившись за год на 0,5 процентного пункта. Несмотря на ужесточение ценовых условий ипотечного кредитования вслед за повышением ключевой ставки Банком России, спрос на ипотеку в Челябинской области сохраняется. Наблюдалось небольшое замедление роста объемов выдачи ипотеки в августе, это связано с пересмотром условий программ льготного кредитования», – комментирует управляющий отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Между тем качество ипотечного портфеля в регионе улучшилось: доля просроченной задолженности снизилась и на 1 января составила менее одного процента.