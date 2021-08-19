19.08.2021
На Южном Урале состоятельные клиенты доверили ВТБ Private Banking более 35 миллиардов рублей
19.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 20 августа
19.08.2021
На северо-западе Челябинска отключат светофоры
19.08.2021
В Челябинске по нацпроектам отремонтировали две школы искусств и поставили корт в спортшколу
19.08.2021
В Челябинске временно закроют для транспорта перекресток улиц Свободы и Евтеева
19.08.2021
Заведующего кафедрой УралГУФКа уличили во взяточничестве
На Южном Урале состоятельные клиенты доверили ВТБ Private Banking более 35 миллиардов рублей
16.08.2021
ВТБ запустил онлайн-сервис для самозанятых
06.08.2021
ВТБ: число посетителей портала «Ближе к делу» выросло более чем на 50%
05.08.2021
ВТБ: объем автокредитов в Челябинской области вырос на треть
05.08.2021
ВТБ открыл офис нового формата в Златоусте
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021
В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду
18.08.2021
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021