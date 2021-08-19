На Южном Урале состоятельные клиенты доверили ВТБ Private Banking более 35 миллиардов рублей

Общий объем средств под управлением ВТБ Private Banking в Челябинской области составил порядка 35,2 миллиарда рублей. С начала года показатель вырос более чем на треть.

Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО), портфель средств состоятельных клиентов примерно в равных долях поделен между традиционными сберегательными инструментами и инвестиционными продуктами. При этом стабильно растет интерес ко всем видам сохранения и преумножения средств: за полугодие объем вложений в депозиты клиентов Private Banking увеличился более чем на 40%, а в инвестиционные инструменты – на 28%

«Преимущества ВТБ Private Banking оценили уже более 300 клиентов в нашем регионе, — отметил управляющий ВТБ в Челябинской области Эдуард Громов. - Для них доступны профессиональные консультации специалистов банка по всем вопросам управления финансами и современные инструменты инвестирования».

ВТБ является одним из лидеров рынка по обслуживанию состоятельных клиентов и демонстрирует высокие темпы роста. Количество клиентов ВТБ в данном сегменте насчитывает более 26 тысяч. Портфель ВТБ Private Banking за последние четыре года вырос более чем в два раза. Инвестиционный портфель VIP-клиентов банка за то же время увеличился более чем в шесть раз и сегодня превышает 1,3 триллиона рублей. В 2020 году ВТБ Private Banking стал лучшим банком для крупного частного капитала по версии Forbes. Недавно в рамках Петербургского международного экономического форума ВТБ Private Banking и платежная система Mastercard подписали соглашение о запуске новой клубной карты Mastercard Sphere для привилегированных клиентов банка.