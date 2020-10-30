На Южном Урале запустили технологию интерактивного ТВ

В городах Челябинской области запустили технологии интерактивного ТВ для абонентов МТС. Такое решение откроет жителям Челябинска и Магнитогорска доступ к голосовому помощнику, позволит перематывать телеэфир и ставить его на паузу, пользоваться приложениями Google Play с телевизора.

Как сообщили в компании, новая технология интерактивного телевидения IP TV (Internet Protocol Television), которая работает на основе интернет-соединения, доступна во всех районах Челябинска и Магнитогорска. В этих городах технологию уже может попробовать большинство пользователей домашних сервисов МТС – 70 и 95 процентов соответственно. Запуск решения стал возможен благодаря проведенной ранее масштабной модернизации сетей фиксированной связи МТС в Челябинской области.

Как сообщили в компании, в отличие от привычного цифрового ТВ пользователи IP TV получают доступ к цифровым сервисам – телеканалам с функцией паузы и архивом передач за неделю, контенту библиотеки МТС ТВ, содержащей десятки тысяч фильмов и сериалов, а также приложениям и играм из магазина Google Play.

По словам директора МТС в Челябинской области Андрея Березного, компания постоянно развивает сеть в Челябинской области и стремится сделать взаимодействия с привычными сервисами более комфортными для пользователей. Так, IP TV позволяет превратить обычный телевизор в умный девайс, с которого удобно смотреть видео на YouTube и фильмы любимых онлайн-кинотеатров. Эту технологию уже успели оценить многие семьи Челябинска и Магнитогорска – помимо разнообразия контента и простоты управления сервисами, приятной составляющей становится и цена. IP TV не нужно дополнительно оплачивать – все уже входит в стоимость домашних сервисов, которые можно объединять с мобильной связью и получать скидки».

Интерактивная приставка подходит ко всем телевизорам, оборудованным HDMI-портом. Проверить техническую возможность подключения IP TV МТС можно на сайте компании.