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Наталья Котова назвала среднюю зарплату по Челябинску

Экономика
Сегодня, 15:55
Автор: 
Евгения Александрова

Глава Челябинска Наталья Котова озвучила среднюю зарплату по городу. По ее словам, заработная плата сотрудников крупных и средних организаций за прошлый год увеличилась на шесть процентов, составив в среднем 43 тысячи 800 рублей.

Наталья Котова сообщила также, что на первое января этого года просроченной задолженности по зарплате на предприятиях южноуральской столицы не имелось. И это, по ее словам, очень важный показатель.

Также в отчете градоначальницы о деятельности главы и администрации Челябинска, представленном сегодня, 30-го июня, депутатам городской думы (приняли отчет единогласно) говорится, что в 2019-м году ситуация с занятостью населения в мегаполисе была стабильной.

Уровень регистрируемой безработицы в ушедшем году составил менее одного процента, что ниже общероссийского показателя и вдвое ниже показателя по Челябинской области.

"Мы внимательно следим за возникновением любых трудовых конфликтов, не допускаем минимальной задержки заработной платы в бюджетной сфере", - подчеркнула Наталья Котова.

Она добавила также, что 2020-й год (в котором случилась пандемия коронавируса) вносит свои коррективы. Увы, не положительные - сегодня уровень безработицы в южноуральской столице достиг трех с половиной процентов.

Челябинские власти ищут пути выхода из ситуации. Уже готов план совместных со службой занятости населения мероприятий.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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