Наталья Котова выступила с предложением о моратории на снос востребованных у челябинцев киосков

Глава Челябинска Наталья Котова выступила с предложением о моратории на демонтаж киосков, которые являются наиболее востребованными у населения.

В настоящее время администрация города совместно с управлением торговли и заместителем главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Игорем Постновым прорабатывают предложения относительно тех объектов, на снос которых – с учетом потребностей челябинцев - возможно будет наложить мораторий.

Как пояснила заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская, готовые предложения администрации Челябинска по поручению Натальи Котовой будут направлены на рассмотрение в Законодательное собрание Челябинской области на этой неделе.

На аппаратном совещании в администрации города в понедельник, 21-го марта, Надежда Рыльская сообщила также, что на прошедшей неделе в Челябинске было демонтировано 17 незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, в том числе 14 – сотрудниками МКУ «Городская среда» и три – силами третьих лиц.

«Администрации районов Челябинска продолжают работу в части демонтажа НТО, направляя соответствующие уведомления в комитет по управлению имуществом и земельным отношениям», - отметила Надежда Рыльская.