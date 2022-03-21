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21.03.2022 14:06

Наталья Котова выступила с предложением о моратории на снос востребованных у челябинцев киосков

Глава Челябинска Наталья Котова выступила с предложением о моратории на демонтаж киосков, которые являются наиболее востребованными у населения.

В настоящее время администрация города совместно с управлением торговли и заместителем главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Игорем Постновым прорабатывают предложения относительно тех объектов, на снос которых – с учетом потребностей челябинцев - возможно будет наложить мораторий.

Как пояснила заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская, готовые предложения администрации Челябинска по поручению Натальи Котовой будут направлены на рассмотрение в Законодательное собрание Челябинской области на этой неделе.

На аппаратном совещании в администрации города в понедельник, 21-го марта, Надежда Рыльская сообщила также, что на прошедшей неделе в Челябинске было демонтировано 17 незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, в том числе 14 – сотрудниками МКУ «Городская среда» и три – силами третьих лиц.

«Администрации районов Челябинска продолжают работу в части демонтажа НТО, направляя соответствующие уведомления в комитет по управлению имуществом и земельным отношениям», - отметила Надежда Рыльская.

Автор: Евгения Александрова
Наталья Котова
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17.03.2022 17:43

Несвободная улица Свободы: челябинцы жалуются на монументальные снежные кучи

17.03.2022 16:37

Замминистра здравоохранения Челябинской области останется в СИЗО

17.03.2022 16:27

«Урал-пресс-информ» - призер конкурса СПП Челябинской области

17.03.2022 16:09

Белый мишка из зоопарка Челябинска спел песню в поддержку ХК «Трактор»

17.03.2022 15:41

Челябинский режиссёр вошёл в состав Молодёжного совета СТД России

17.03.2022 15:39

В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Магнитогорска

17.03.2022 15:37

Россия избежала дефолта по госдолгу