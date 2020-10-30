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Новая электроподстанция пущена в сернокислотном цехе Челябинского цинкового завода

Экономика
Сегодня, 13:07
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В сернокислотном цехе входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода успешно завершено строительство новой электроподстанции.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе общественных связей АО «Челябинский цинковый завод», строительство было начато в марте прошлого 2019  года. Подстанция пришла на смену морально и физически устаревшему оборудованию. Новое оборудование высокоэнергоэффективно, его установка позволит существенно повысить качество и надежность электроснабжения цеха. В ходе реконструкции было смонтировано почти 92 тонны металлоконструкций, проложено свыше 20 километров кабельной продукции. Стоимость объекта составила 111 с половиной миллионов рублей.

Параллельно в плавильном отделении цеха «Комплекс электролиза цинка» Челябинского цинкового завода  успешно внедрено рационализаторское предложение, существенно улучшающее условия труда плавильщиков. В рамках проекта «Фабрика идей» – инструмент Бизнес-системы УГМК челябинский металлург Олег Клепинин предложил устройство для обдува рабочего места на съеме пены с чушкового цинка.  Плавильные печи разогреваются до 500 градусов Цельсия. Плавильщик следит за равномерным наполнением изложниц и вовремя убирает с поверхности расплавленного цинка металлическую пену. Изложница заполняется за три-четыре минуты, поэтому действовать нужно быстро и четко. Это значит, что отойти от раскаленной ванны плавильщику нельзя ни на минуту. Даже когда на улице прохладно, работать плавильщикам очень жарко. Поэтому к изобретению собственного «вентилятора» рабочих подтолкнула сама жизнь. Принцип его работы прост: к магистральному воздуховоду присоединяется шланг, который закрепляется на металлической переносной стойке и направляется на плавильщика. Перед началом работы вентиль открывается, и поток воздуха начинает обдувать рабочее место. По окончании работы вентиль закрывают, и подача воздуха прекращается.

 

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