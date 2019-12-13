Новогодние скидки до 20 000 рублей на смартфоны Samsung Galaxy в Билайн
Экономика
Сегодня, 12:05

Билайн в преддверии Нового года предлагает посетителям своих магазинов или интернет-магазина сэкономить до 20 000 рублей при покупке некоторых моделей смартфонов Samsung Galaxy.

Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду Билайн:

«В преддверии Нового года вопрос выбора подарков становится как никогда актуальным. Стараясь упростить процесс выбора для посетителей наших магазинов, мы создали по-настоящему выгодное предложение, позволяющее приобрести сразу несколько устройств по цене одного».

Только с 5 декабря 2019 по 12 января 2020 года во всех магазинах и интернет-магазине Билайн действует специальное предложение – скидка до 20 000 рублей на смартфоны Samsung Galaxy при покупке в комплекте с дополнительными аксессуарами или другими устройствами Samsung. В акции участвуют ряд аксессуаров, а также смартфоны Samsung Galaxy, планшеты Samsung Galaxy Tab, смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active и фитнес-браслеты Samsung Galaxy Fit. Согласно условиям акции, сумма дополнительных товаров должна превышать сумму скидки на 1 рубль. 

Покупатель сможет самостоятельно собрать свой комплект и выбрать на сумму скидки, например, второе устройство в подарок для себя или своих близких. Например, при покупке Samsung Galaxy Note 10 + размер скидки составит 20 000 рублей. Добавив к сумме скидки 1 рубль можно выбрать до 10 различных товаров на указанную сумму. 

Более подробная информация об акции доступна на сайте.

   

 

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Акция действует в собственных офисах продаж и интернет-магазине Билайн с 01.12.2019 по 12.01.2020 на территории РФ, кроме Респ. Крым и г. Севастополь, отдельно от других акций. Подарки предоставляются за счет скидки на смартфон Samsung Galaxy от 3 000 до 20 000 руб. (в зависимости от модели), при его покупке в комплекте с дополнительными товарами (аксессуары, смартфоны, планшеты, смарт-часы, фитнес-браслеты). Сумма дополнительных товаров в чеке должна быть больше суммы скидки хотя бы на 1 руб. Количество и перечень оборудования и дополнительных товаров, участвующих в акции, и количество дополнительных товаров в чеке ограничены. Организатор акции — ПАО «ВымпелКом», вправе изменять порядок, условия и срок проведения акции в одностороннем порядке, при этом информация об изменениях публикуется на сайте beeline.ru. РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Подробнее об ограничениях и условиях акции – на beeline.ru.

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