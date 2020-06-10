О мерах преодоления безработицы узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 13 июня, в

20.00 и в воскресенье, 14 июня, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о

том, как члены Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области считают возможным эффективно решить экологические проблемы региона без ущерба экономическим интересам компаний.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: почему Банк России рекомендовал приостановить до 30 сентября 2020 года все процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание; как власти отреагировали на резкий рост безработицы; кто несет ответственность за вывоз мусора, собранного после субботников и сконцентрированного на контейнерных площадках.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах в YouTube и ВКонтакте.