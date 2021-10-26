О помощи бизнесу от социальных сетей узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 30 октября, в 20.00 и в воскресенье, 31 октября, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, сколько стоит государству отдых россиян в условиях пандемии и как социальные сети помогают бизнесу расти и развиваться.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: что дает предпринимателям включение в реестр субъектов малого и среднего бизнеса; зачем на Челябинском цинковом заводе играют в футбол и что здесь важнее – участие или результат.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

В программе «Символ веры», выходящей на канале ОТВ в субботу, 30 октября, в 8.45, а также на православном канале «Союз», согласно секте вещания, будет рассказано о том, как в южно-уральском селе Алабуга подняли на звонницу колокола; почему паломники и мастера из Челябинска всё чаще выбирают село Булзи для постоянного жительства.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах в YouTube, Instagram и ВКонтакте.