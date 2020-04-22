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О помощи крупного бизнеса Челябинской области населению и малому бизнесу узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

Экономика
Сегодня, 13:39

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 25 апреля, в 20.00 и в воскресенье, 26 апреля, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, как крупные промышленные компании в Челябинской области помогают малому бизнесу и жителям региона в период ограничений из-за угрозы пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: как эффективно помочь местным изобретателям коммерциализировать свои наработки и вывести инновации на рынок - опыт Южно-Уральской торгово-промышленной палаты; какие новые

виды мошенничества появились в связи с оказанием государственной поддержки слабозащищенным слоям населения - предупреждение Банка России; как проект по операционной трансформации на входящем в состав Уральской горно-металлургической компании Челябинском цинковом заводе помог предприятию повысить производительность труда и получить дополнительную прибыль.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

В программе «Символ веры», выходящей на канале ОТВ в субботу, 25 апреля, в 8.45, а также на православном канале «Союз», согласно секте вещания, будет рассказано о том, как в Челябинске встретили праздник Пасхи Господней.

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий ответит на вопросы телезрителей о трудных для понимания местах в евангелии и том, как Ветхом Завете была явлена Святая Троица.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и ее отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv, а также на страницах телекомпании в YouTube, Facebook, ВКонтакте.

 

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