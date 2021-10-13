О тенденциях в системе оплаты труда и дефицитных профессиях узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 16 октября, в 20.00 и в воскресенье, 17 октября, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, как сейчас

обстоят дела с оплатой труда в регионе и насколько остра проблема дефицита «рабочих» профессий.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: каким образом с помощью цифровых технологий удалось наладить постоянный мониторинг школьного питания; почему и насколько выросли цены на строительные материалы в Челябинской области, как это отражается на строительном рынке и какие меры в связи с этим может принять Федеральная антимонопольная служба России; как социальные сети помогают бизнесу.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах в YouTube, Instagram и ВКонтакте.