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Обсуждение проекта бюджета Челябинской области на три года прошло без жарких дискуссий

Публичные слушания по проекту бюджета Челябинской области на 2021 год и плановые 2022 и 2023 годы состоялись сегодня, восьмого декабря, в Законодательном Собрании региона. Обсуждение главного финансового документа региона на предстоящую трехлетку прошло в конструктивном ключе, без бурных дебатов и споров. Никто из участников не высказал серьезных претензий к подготовленному документу.

Публичные слушания по проекту областного бюджета проводятся уже 14 год подряд и дают возможность общественным организациям, жителям, представителям муниципалитетов и общественности высказать свои предложения и пожелания к главному финансовому документу области.

Впервые обсуждение главного финансового документа региона прошло в дистанционном формате в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Cjvid-19.

В мероприятии приняло участие 356 человек (они регистрировались заранее), из них 300 – по ВКС и 56 присутствовало в зале ЗСО. Кроме того, была организована трансляция слушаний, что позволило всем желающим наблюдать за обсуждением в прямом эфире.

Южноуральцы могли заранее ознакомиться с текстом законопроекта. Проект был опубликован в газете «Южноуральская панорама» и размещен на официальных сайтах регионального парламента и министерства финансов. Жители имели возможность высказать мнения и предложения по телефонам горячей линии и лично принять участие в публичных слушаниях.

В ходе публичных слушаний министр экономического развития Наталья Лугачева представила прогноз социально-экономического развития региона на 2021-2023 годы.

Прогноз сформирован в трех вариантах: консервативном, базовом и целевом. Для бюджетного планирования предложено использовать целевой сценарий прогноза. Он построен с учетом необходимости достижения национальных целей развития до 2030 года, определенных Указом президента № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

В период с 2020 по 2023 годы прогнозируется увеличение валового регионального продукта (ВРП) в среднем на 2,3-4,5%. Намечается рост инвестиционной активности. Объем инвестиций в основной капитал в прогнозном периоде ожидается в пределах 101,2%- 110,2% в сопоставимых ценах.

Прогнозируется повышение уровня жизни людей. В 2020 году среднемесячная заработная плата работников в номинальном выражении вырастет почти на 4% - до 39 тысяч рублей, в реальном с учетом индекса потребительских цен – ожидается на уровне 100,6 процента.

К 2023 году зарплата увеличится до 43,6-45,7 тысячи рублей с ежегодным приростом в среднем на 4,8 процента, реальная – в среднем на 1,2 процента.

Министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын представил главный финансовый документ региона на предстоящую трехлетку. Общий объем доходов областного бюджета на 2021 год к первому чтению рассчитан в сумме 172 миллиарда рублей – практически на уровне первоначального плана текущего года. Ко второму чтению он будет выше (вырос объем федеральных трансфертов) – 185,5 миллиарда рублей. Расходы бюджета на следующий год прогнозируются в размере 208 миллиардов рублей. Предлагается утвердить бюджет на 2021 год с плановым дефицитом 22,5 миллиарда рублей (2020 год – 22 миллиарда рублей). Планируется прибегнуть к государственным займам.

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт рассказала о бюджетных планах по всем социальным направлениям. Совокупный объем расходов, запланированных по министерствам социального блока на 2021 год, составляет порядка 125,5 миллиарда рублей, что на 2,5% выше аналогичного показателя 2020 года (план на текущий год – 122,4 миллиарда рублей).

В рамках слушаний поступили вопросы от нескольких участников, в частности, по достаточности средств на лекарственное обеспечение жителей, на борьбу с онкологическими заболеваниями, на первичное звено в медицине, на привлечение медицинских кадров, на покупку учебников для школьников.

Председатель Контрольно-счетной палаты Алексей Лошкин представил заключение проведенной ведомством экспертизы. Проект бюджета внесен правительством в ЗСО в соответствии с нормативными сроками. Материалы соответствуют требованиям законодательства. Дефицит не превышает ограничений, установленных бюджетным кодексом РФ.

Председатель Законодательного собрания региона Владимир Мякуш, подытоживая обсуждение, отметил: «Качественная работа проведена над проектом бюджета. Несмотря на сложное время, которое мы переживаем, проект бюджета сохраняет курс на развитие региона. Главный финансовый документ сохранил свою социальную направленность».

По итогам публичных слушаний были утверждены рекомендации областным и муниципальным органам власти по реализации финансовой политики в предстоящем периоде.

Рассмотрение законопроекта «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в первом чтении состоится 15 декабря. При рассмотрении в первом чтении обсуждаются концепция законопроекта об областном бюджете и прогноз социально-экономического развития области на очередной финансовый год и плановый период, основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики, а также основные характеристики областного бюджета.

Окончательное принятие бюджета – во втором и третьем чтении – с учетом всех мнений, предложений и поступивших поправок запланировано на 24 декабря.