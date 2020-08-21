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Олег Извеков: Челябинск может превратиться в цифровую столицу России

Экономика
Сегодня, 14:07
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске продолжается работа над стратегией социально-экономического развития города до 2035-го. У областного центра есть все шансы стать городом технологических инноваций и даже цифровой столицей России.

Такое заявление сделал сегодня, 21 августа, вице-мэр Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков на пресс-конференции, которая состоялась в медиахолдинге «Гранада Пресс». Чиновник отметил, что самая большая беда Челябинска в том, что никто не знает кому этот город нужен в мире и куда ему двигаться в развитии.

«У жителей других регионов страны ассоциируется с плохой экологией, хоккейным клубом «Трактор», танками и «Нашей Рашей». Раньше нас знали, как Танкоград, трансиб ассоциировался с нами, нас воспринимали, как атомный щит страны. А с 1991 года мы стали непонятно кем», - сказал Олег Извеков.

Он отметил, что у города должен быть позитивный имидж, качественная городская среда, современный транспорт, он должен быть более модернизированным и привлекательным Чтобы челябинцы не стеснялись места, где живут, а гордились им.

«У Челябинска есть все шансы стать городом технологических инноваций и превратиться в цифровую столицу России. Мы пока недооцениваем себя», - сказал Извеков.

Напомним, администрация Челябинска и члены рабочей группы приглашают всех жителей областного центра принять участие в разработке стратегии - основополагающего документ, с учетом которого столица Южного Урала будет развиваться в ближайшей и долгосрочной перспективах.

Направить свои предложения челябинцы могут на электронную почту (с пометкой «Стратегия-2035»), а также прислать их Олегу Извекову в Инстаграм и Facebook.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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