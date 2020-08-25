Опасения профсоюзов: Если принадлежащий ЧЭМК завод встанет, Кусинский район превратится в депрессивную территорию

В Кусинском районе Челябинской области назревает беда. В местном поселке Магнитка может встать завод «Метагломерат», принадлежащий ЧЭМК.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» источник в профсоюзных кругах региона, появилась тревожная информация о том, что численность работников завода может сократиться в десять раз. Сейчас штат предприятия составляет около 500 человек, владельцы планируют оставить лишь 50.

«В профсоюз рабочие «Метагломерата» официально еще не обращались. Однако то, что там происходит, сильно нас беспокоит. По нашей информации, вовсю ведутся разговоры о том, что людей будут сокращать», - рассказал представитель профсоюзной организации.

Свою озабоченность происходящим на предприятии профсоюзные деятели уже высказали в главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области.

О невеселых событиях в Кусинском районе говорят и на другом предприятии - «Уралстройщебень», которое работает в связке с «Метагломератом»: занимается логистикой, перевозкой руды. Сотрудники «Уралстройщебня» забили тревогу еще в минувшую пятницу. По их сведениям, принадлежащий ЧЭМК завод будет вставать и работать лишь в летний период.

«Около 500 человек работает на ООО «Метагломерат» и 80 - на «Уралстройщебне». Все очень шатко. Есть опасение, что никого летом не будут набирать и дело закончится консервацией предприятия. Опять же это пока только опасения», - отметил представитель профсоюза.

По словам источника, озабоченность происходящими событиями «Уралстройщебня» очень большая.

«Насколько знаю, работники «Метагломерата» сильно боятся того, что может случиться. Ситуация для них может сложиться патовая. Людям предлагают работу в Челябинске или Харпе (поселок в Ямало-Ненецком автономном округе, где находится рудная база ЧЭМК). Для работников завода это не вариант, потому что две трети коллектива - женщины. Они никуда не поедут. Все делается, видимо, с расчетом на то, что люди сами напишут заявления на увольнение. Тем временем, если предприятие закроется, Кусинский район станет абсолютно депрессивной территорией, ведь «Метагломерат» - основной налогоплательщик Кусы. Будет, наверное, даже хуже, чем в Верхнем Уфалее, потому что альтернативы нет никакой», - отметил представитель профсоюзной организации региона.