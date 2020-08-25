ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Опасения профсоюзов: Если принадлежащий ЧЭМК завод встанет, Кусинский район превратится в депрессивную территорию

Экономика
Сегодня, 15:39
Размер текста
Автор: 
Евгения Александрова

В Кусинском районе Челябинской области назревает беда. В местном поселке Магнитка может встать завод «Метагломерат», принадлежащий ЧЭМК.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» источник в профсоюзных кругах региона, появилась тревожная информация о том, что численность работников завода может сократиться в десять раз. Сейчас штат предприятия составляет около 500 человек, владельцы планируют оставить лишь 50.

«В профсоюз рабочие «Метагломерата» официально еще не обращались. Однако то, что там происходит, сильно нас беспокоит. По нашей информации, вовсю ведутся разговоры о том, что людей будут сокращать», - рассказал представитель профсоюзной организации.

Свою озабоченность происходящим на предприятии профсоюзные деятели уже высказали в главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области.

О невеселых событиях в Кусинском районе говорят и на другом предприятии - «Уралстройщебень», которое работает в связке с «Метагломератом»: занимается логистикой, перевозкой руды. Сотрудники «Уралстройщебня» забили тревогу еще в минувшую пятницу. По их сведениям, принадлежащий ЧЭМК завод будет вставать и работать лишь в летний период.

«Около 500 человек работает на ООО «Метагломерат» и 80 - на «Уралстройщебне». Все очень шатко. Есть опасение, что никого летом не будут набирать и дело закончится консервацией предприятия. Опять же это пока только опасения», - отметил представитель профсоюза.

По словам источника, озабоченность происходящими событиями «Уралстройщебня» очень большая.

«Насколько знаю, работники «Метагломерата» сильно боятся того, что может случиться. Ситуация для них может сложиться патовая. Людям предлагают работу в Челябинске или Харпе (поселок в Ямало-Ненецком автономном округе, где находится рудная база ЧЭМК). Для работников завода это не вариант, потому что две трети коллектива - женщины. Они никуда не поедут. Все делается, видимо, с расчетом на то, что люди сами напишут заявления на увольнение. Тем временем, если предприятие закроется, Кусинский район станет абсолютно депрессивной территорией, ведь «Метагломерат» - основной налогоплательщик Кусы. Будет, наверное, даже хуже, чем в Верхнем Уфалее, потому что альтернативы нет никакой», - отметил представитель профсоюзной организации региона.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Общество
15.07.20 10:51
Важен труд каждого
Профессия - металлург
Общество
01.05.20 15:48
Наша сила в солидарности!
Первомай в Челябинской области прошел без традиционных митингов и демонстраций
Общество
22.04.20 11:21
По инициативе профсоюзов
Вместо первомайских демонстраций - экономический калькулятор и ролики о труде
Интервью
21.04.20 15:01
Олег Екимов: Даже в условиях коронавируса вопросы роста зарплаты должны быть главными
21.08.20 15:53
Как стать самозанятым? Южноуральцам рассказали о новых возможностях в предпринимательстве
21.08.20 14:54
В новый учебный год с новым смартфоном: скидки до 50% на смартфоны Samsung
21.08.20 14:07
Олег Извеков: Челябинск может превратиться в цифровую столицу России
20.08.20 12:21
Россиянам хотят субсидировать полеты на самолетах
20.08.20 12:18
Портфель привлеченных средств ВТБ в Челябинской и Курганской областях превысил 100 миллиардов рублей
20.08.20 12:16
Текслер поставил задачу обеспечить Южный Урал продовольствием
20.08.20 10:50
Крупнейший вуз региона подвел промежуточные итоги приемной кампании
20.08.20 10:15
Игры на скорости 5G: Билайн запустил пилотную зону связи пятого поколения в Санкт-Петербурге
19.08.20 17:44
Челябинская область активно формирует бюджет на предстоящие три года, 2021-й будет непростым
19.08.20 14:54
ВТБ запустил дистанционную реструктуризацию автокредитов
Происшествия
Сегодня, 12:55
Сдал всех
Показания экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева стали достоянием общественности
Экономика
Сегодня, 16:03
Мусорная проблема в горнозаводской зоне Челябинской области - это только верхушка айсберга, нужна новая терсхема обращения с ТКО
Новости
Сегодня, 16:30
Общество
Выставка «АГРО» в Челябинске станет первым полноценным офлайн-событием после начала пандемии COVID-19
Сегодня, 16:28
Политика
До конца недели Челябинск остался без главы
Сегодня, 15:40
Общество
Прививочная кампания стартует в Челябинской области первого сентября
Сегодня, 15:37
Происшествия
Полицейские изъяли поддельных сигарет на 35 миллионов рублей
Сегодня, 14:56
Культура
Четыре дня «Фотофеста»:стрит-фотография, фотосалон и фотомарафон
Материалы рубрики
Вчера, 13:10
Экономика
Алексей Текслер подпишет в Москве соглашение о сотрудничестве с концерном «Уралвагонзавод»
Вчера, 10:15
Экономика
«Уралкуз» наращивает производство штамповок
Вчера, 09:45
Экономика
«ВТБ Мои Инвестиции» признано лучшим мобильным приложением брокерской компании
20.08.20 12:21
Экономика
Россиянам хотят субсидировать полеты на самолетах
20.08.20 12:18
Экономика
Портфель привлеченных средств ВТБ в Челябинской и Курганской областях превысил 100 миллиардов рублей
Теги
Профсоюзы
ЧЭМК
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика