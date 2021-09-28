Опыт ММК по развитию промышленного туризмав очередной раз получил высокую оценку

В Магнитогорске (Челябинская область) в рамках «Недели туризма на Южном Урале» участники информационного тура посетили производственную площадку ПАО «ММК» и провели круглый стол по проблемам и перспективам промышленного туризма.

Экскурсия по промплощадке и знакомство с экскурсионным проектом Магнитогорского металлургического комбината по развитию промышленного туризма «Стальной маршрут» стали ключевыми событиями посещения города металлургов.

Гости предприятия посетили доменную печь №10, листопрокатный цех №11, где расположен новейший комплекс холодной прокатки ММК, а также уникальный толстолистовой стан 5000, выпускающий горячекатаный прокат для трубной отрасли, судо- и мостостроения.

Как напоминает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», направление промышленного туризма Магнитогорский металлургический комбинат успешно развивает с 2018 года. Тогда были разработаны и запущены в работу сразу четыре экскурсионныхмаршрута – два взрослых («Укрощение огня» и «Стальная эволюция») и два, ориентированных на детей («У папы на работе» и «В гости к металлургам»).

Позднее были разработаны два новых маршрута – «ММК своими глазами» и «Новые технологии – чистый воздух».

«Новинкой этого года стала экскурсия «Легенды и были стальной реки», подразумевающая поездку на катере по акватории магнитогорского водохранилища и знакомство с городом и комбинатом с водной поверхности. Увлекательные, безопасные и хорошо организованные экскурсии смогли по достоинству оценить тысячи магнитогорцев и гостей города металлургов. Всего с начала реализации проекта промышленную площадку комбината посетили около 16,8 тысячи человек», - рассказали в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

Кроме того, организован цикл виртуальных экскурсий «Маршрут Победы», рассказывающий о вкладе Магнитки в разгром немецко-фашистских войск в годы войны и ориентированный на интернет-аудиторию. За цикл этих виртуальных экскурсий в феврале нынешнего года ММК был отмечен в номинации «Лучший туристический маршрут, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» на Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2020. Годом ранее комбинат уже становился лауреатом этой премии сразу в двух номинациях.

На состоявшемся по завершении экскурсии круглом столе «Проблемы и перспективы развития промышленного туризма в Челябинской области» выступила Мария Пушкарская - руководитель информационного центра АНО ДПО «Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал», являющегося оператором развития на ММК промышленного туризма.

Она подчеркнула, что при организации экскурсионных маршрутов по территории комбината особое внимание уделяется вопросам безопасности экскурсантов. Группы сопровождает квалифицированный экскурсовод промышленного туризма, а автобус с экскурсантами перемещается по территории комбината в сопровождении машины безопасности дорожного движения.

Гостям выдается спецодежда, каски и спецобувь, а также средства индивидуальной защиты и гид-система. Перед началом экскурсии посетители проходят вводный инструктаж по технике безопасности. Каждый из них застрахован от несчастных случаев.

«Подготовку экскурсоводов осуществляет КЦПК «Персонал», который открыл профессиональную программу повышения квалификации «Экскурсовод промышленного туризма». В программе обучения - теория и практика экскурсионного дела, теория металлургического производства, использование информационных технологий и интерактивных экскурсионных практик в экскурсионном деле, а также имиджевые аспекты работы экскурсовода», - сообщили в управлении информации и общественных связей ММК.

Кроме того, в обязательном порядке будущие экскурсоводы изучают основы безопасности и правила оказания медицинской помощи на экскурсионном маршруте. Также обучающиеся смогут пройти практику на производственной площадке ПАО «ММК».

В планах развития этого направления - создание на базе ММК и КЦПК «Персонал» центра компетенций по промышленному туризму.

Участники круглого стола высоко оценили успешный опыт ММК по развитию промышленного туризма, а также усилия комбината по подготовке кадров для данной сферы деятельности.

Мария Пушкарская, в свою очередь, сообщила, что в конце октября 2021 года в Челябинской области состоится II Всероссийский форум по промышленному туризму, один из дней которого пройдет в Магнитогорске на базе ПАО «ММК».