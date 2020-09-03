Основные показатели надёжности компании «Россети Урал»

«Россети» продолжают снижать аварийность. Количество технологических нарушений сократилось в первой половине года в сетях всех классов напряжения, в том числе на 5,5% - на объектах 110 кВ и выше. В компании «Россети Урал» данный показатель составил 4,5% на объектах 110 кВ и выше.

Даже в сложных метеоусловиях электроснабжение потребителей восстанавливалось в среднем на 8,1% быстрее, чем в сопоставимом периоде 2019 года. Специалисты компании «Россети Урал» восстанавливали электроснабжение за 1,3 часа, что на 5,1% быстрее, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Основные показатели надежности группы компаний «Россети» и «Россети Урал» представлены в инфографике.