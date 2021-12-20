Портфель привлеченных средств ВТБ на Южном Урале превысил 150 миллиардов рублей

С начала года объем средств, размещенных жителями и предприятиями Челябинской и Курганской областей в ВТБ, вырос на 27% и составил 156,7 миллиарда рублей. Кредитный портфель банка на Южном Урале за три квартала увеличился до 145,4 миллиарда рублей (+5%).

Объем привлеченных средств частных клиентов в Челябинской и Курганской областях за январь-сентябрь вырос на четверть и превысил 84,8 миллиарда рублей. Банк фиксирует рост спроса как на сберегательные, так и на инвестиционные инструменты. На вкладах, накопительных счетах и в других сберегательных продуктах в ВТБ южноуральцы разместили более 52 миллиардов рублей. Прирост с начала года составил 19%. Интерес к инвестпродуктам продолжает расти еще более динамично – объем вложений в них достиг 32 млрд (+34%).

Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО), компании Челябинской и Курганской областей также активно размещают свободные средства в ВТБ. Объем средств юридических лиц на счетах и депозитах ВТБ в регионе за 9 месяцев вырос на треть - до 71,9 миллиарда рублей, в том числе в сегменте среднего и малого бизнеса – в 1,5 раза, до 45,6 миллиарда.

Розничный кредитный портфель банка в Челябинской и Курганской областях на первое октября превысил 84,5 миллиарда рублей (+13% с начала года). В его структуре на ипотечные займы приходится 39,9 миллиарда (+10%), на кредиты наличными – 37,6 миллиарда (+18%), автокредиты – 4,4 миллиарда.

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в регионе составил 60,9 млрд рублей, в том числе в сегменте среднего и малого бизнеса - 40,5 миллиарда рублей (+11%). В отраслевой структуре наиболее существенные доли принадлежат предприятиям сельского хозяйства и пищевой промышленности (34%), далее следуют строительный сектор (20%), торговля (17%) и машиностроение (15%).

«Самым востребованным розничным кредитным продуктом остаются займы наличными: за январь-ноябрь южноуральцы оформили их в ВТБ на сумму более 24 млрд рублей, что на 83% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, - отметил управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов. - Также порядка восьми тысяч челябинских и курганских семей улучшили жилищные условия вместе с ВТБ, оформив ипотечные кредиты на 14,2 миллиарда рублей, объем вырос на 17% год к году. Выдачи автокредитов ВТБ в регионе превысили 2,8 миллиарда рублей, что на треть больше, чем за январь-ноябрь 2020 года. Южноуральские предприятия также активно пользуются банковским финансированием для решения своих задач».

Топ-менеджер резюмировал, что спрос на займы всех видов в регионе в 2021 году достиг рекордного уровня, но при этом банк не допускает закредитованности клиентов: «Главный приоритет ВТБ – забота о наших клиентах, поэтому мы следим за их кредитной нагрузкой, предлагаем льготные госпрограммы и удобные цифровые сервисы».