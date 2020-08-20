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Портфель привлеченных средств ВТБ в Челябинской и Курганской областях превысил 100 миллиардов рублей

Экономика
Сегодня, 12:18
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 По итогам первого полугодия 2020 года банк ВТБ увеличил портфель привлеченных средств физических и юридических лиц на Южном Урале на 36% — до 108,9 миллиардов рублей. Кредитный портфель ВТБ в Челябинской и Курганской областях составил 100 миллиардов рублей. 

 За январь-июнь существенно вырос объем средств, размещенных на счетах и депозитах в ВТБ предприятиями указанных регионов. На первое июля он составил 50,7 миллиардов рублей (+66% за полгода). В том числе в полтора раза вырос портфель в сегменте малого и среднего бизнеса — до 25 миллиардов рублей.

 Также банк нарастил объем привлеченных средств частных клиентов в регионах до 58,2 миллиардов рублей (+18%). Около четверти этой суммы приходится на инвестиционные продукты. За полгода вложения южноуральцев в данные инструменты увеличились на 68%, до 16 млрд рублей. 

 Розничный кредитный портфель банка в Челябинской и Курганской областях на 1 июля превысил 64,7 миллиардов рублей (+6%). В его структуре на ипотечные займы приходится 27,4 миллиардов рублей (+11%), на кредиты наличными – 30,5 миллиардов рублей (+4%), автокредиты – 4,4 миллиардов рублей.

 За январь-июнь ВТБ выдал жителям регионов 13,5 миллиардов рублей заемных средств, что сопоставимо с показателем за аналогичный период прошлого года. Значительным спросом пользовалась ипотека, чему способствовал запуск льготной госпрограммы для приобретения жилья в новостройках. Около 4 тыс. южноуральцев получили в ВТБ жилищные займы на сумму шесть миллиардов рублей (+26% по сравнению с первым полугодием-2019). Кроме того, клиенты оформили кредиты наличными на 6,6 миллиардов рублей и автокредиты на 975 миллионов рублей.

 Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Челябинской и Курганской областях по итогам полугодия составил 35,3 миллиардов рублей, в том числе 26,8 миллиардов рублей приходится на малый и средний бизнес. У компаний были востребованы документарные продукты. За полгода банк увеличил портфель гарантий и аккредитивов, предоставленных предприятиям регионов, на 18% – до 11,6миллиардов рублей.

«В первом полугодии на Южном Урале пользовались спросом сберегательные инструменты, динамично росла ипотека — по этим направлениям мы достигли рекордных показателей. Но на первый план в этот период вышла поддержка клиентов. Для нас было важно оказать своевременную помощь челябинцам и курганцам, обеспечить льготное финансирование для бизнеса, предоставить максимум возможностей в онлайн-каналах. Начиная с марта и к текущему моменту, ВТБ поддержал по всем видам программ свыше 7,5 тысяч жителей, а также 637 предприятий Челябинской и Курганской областей на общую сумму 9,2 миллиардов рублей», - сообщил управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов.

 

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