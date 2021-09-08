Правила открытия расчетного счета

Для каждого бизнеса необходимо открытие расчетного счета. Это является обязательным условием для ведения успешного бизнеса. Для того чтобы открыть счет для бизнеса онлайн в удобное время, достаточно заполнить электронную заявку на сайте банка. Сотрудниками банка проводится быстрое рассмотрение и открытие счета с минимальными требованиями.

Для чего нужен расчетный счет

Ведение бизнеса подразумевает проведение множества финансовых операций. Имея расчетный счет, можно избежать трудностей постоянного присутствия на сделках. Чтобы осуществить сделку с контрагентами нужно приехать, подписать договор, затем вновь встретиться, чтобы расплатиться деньгами. Использование электронного документооборота исключает присутствие человека, и экономит время. Предпринимателю не нужно никуда ехать, все операции происходят в электронном формате. К расчетному счету можно подключить электронный документооборот. Данная опция очень удобная и позволяет осуществлять все операции в электронном формате.

Плюсы расчетного счета:

Быстрое проведение операций;

Бесплатное оформление;

Быстрое рассмотрение;

Подключение эквайринга;

Оплата налоговых платежей.

Особенности расчетного счета

Расчетный счет необходимо пополнять, особенно на первом этапе развития бизнеса. Данные процедуры могут быть проведены как самими предпринимателями, так и доверенными лицами. В случае с юридическими лицами пополнение могут производить учредители или лица, имеющие юридически доступ к расчетному счету. Для пополнения необходимы реквизиты и личные документы клиента. Для предпринимателя нужен индивидуальный идентификационный номер, а для юридического лица бизнес-идентификационный номер, чтобы произвести пополнение. Внести средства можно осуществляя перевод через терминалы, пластиковые карты и кассово-расчетный центр. Через расчетный счет может проводиться заработная плата сотрудникам организаций. Для этого к расчетному счету подключается зарплатная опция, чтобы при переводе физическим лицам не бралась комиссия.

Оформление расчетного счета

Для оформления расчетного счета нужно только заполнить заявку на сайте банка. После рассмотрения заявки менеджер банка доставляет документы для подписи. После этого можно будет пользоваться расчетным счетом. Для открытия счета индивидуальным предпринимателям нужен только паспорт, а для юридических лиц необходимы документы учредителей и устав кампании.

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