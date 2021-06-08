Прибыль южноуральских предприятий за квартал выросла почти в три раза

Прибыль предприятий Челябинской области за первый квартал 2021 года выросла в три раза в сравнении с первым кварталом 2020 года. Об этом свидетельствуют данные мониторинга финансовых результатов деятельности предприятий региона.

Сальдо прибылей и убытков увеличилось на 77,9 миллиарда рублей.

Совокупная прибыль предприятий выросла на 62,6 миллиарда рублей или 184%.

Доля прибыльных организаций к общему числу предприятий достигла 66,5% (прирост 5,4%).

Анализ платежной дисциплины предприятий Челябинской области выявил положительные тенденции по ряду показателей. Так, просроченная кредиторская задолженность уменьшилась на 15% или 5,4 миллиарда рублей.

Просроченная задолженность по кредитам и займам снизилась на три процента или один миллиард рублей.

Просроченная дебиторская задолженность сократилась на 17% или 8,8 миллиарда рублей.

Регулярный мониторинг динамики процессов, происходящих в экономике региона, может свидетельствовать о восстановлении позиций, показавших отрицательную динамику в прошлом году, отмечают в пресс-службе губернатора.