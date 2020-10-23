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Private Banking ВТБ нарастил объем активов под управлением на четверть

Экономика
Сегодня, 16:20
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 За 9 месяцев текущего года ВТБ увеличил объем активов VIP-клиентов на 24%. Число клиентов с начала года выросло на 6%. Их число уже составило 24 тысячи человек. Наибольший рост показал портфель инвестпродуктов. Он увеличился на 56% -  до одного триллиона рублей. 

Private Banking ВТБ отмечает значительный рост интереса к инвестиционным продуктам. С начала года доля их проникновения в портфели клиентов выросла с 31 до 40%, общее число клиентов, использующих их – до 46%. Предпочтение отдается консервативным инструментам: портфели на брокерском обслуживании на 40% состоят из еврооблигаций, на 10% - из облигаций ВТБ, на 15% - из облигаций других эмитентов, 31% приходится на структурные продукты.

Доля Private Banking в инвестиционных продуктах всего розничного бизнеса ВТБ сегодня составляет 58%. В общих пассивах розницы банка на него приходится 35%.

 «Опережающий рост инвестиционных продуктов Private Banking ВТБ обусловлен снижением процентных ставок как в рублевой, так и валютных зонах, а также новой моделью продаж инвестиционных продуктов, которую мы разворачивали с конца 2018 года. Она позволила нам нарастить инвестиционный портфель Private Banking в этом году уже в 1,5 раза, а всего за последние два года – в пять раз», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

 В нынешнем году в условиях высокой волатильности рынков и при снижении ставок по депозитам Private Banking ВТБ активизировал продажи облигаций банка для клиентов с консервативным профилем. С 14 октября началось размещение двух выпусков субординированных облигаций серий СУБ-Т2-1 и СУБ-Т2-2 объемом от десяти миллиардов рублей каждый. Номинал одной бумаги каждого выпуска составляет десяти миллионов рублей. За первые 6 дней были собраны заявки на 95% выпусков, в связи с чем банк принял решение увеличить объем выпуска серии СУБ-Т2-1 до 30 миллиардов рублей. Размещение будет проходить в течение почти двух месяцев. 

 

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