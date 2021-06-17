Прокуратура проверит расходы Котовой и ее подчиненных за поездку в Дубай

После публикаций в СМИ прокуратура Челябинской области инициировала проверку расходов чиновников администрации Челябинска, а в том числе и главы города Натальи Котовой за поездку в Дубай.

Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

«В ходе проверки отделом по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области будет дана оценка законности действий и решений органов исполнительной власти. О результатах проверки будет сообщено дополнительно»,- сказала Мамаева.

Напомним, агентство 74.ru написало, что Наталья Котова, ее заместитель по строительству Владимир Шамне, заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров и министр экономического развития региона Наталья Лугачёва недавно проходили один из модулей обучения по программе Master of Public Administration от «Сколково». Занятия шли в Дубае с 31 мая по 4 июня. Позже выяснилось, что сроки командировки с этими датами не совпали, они оказались несколько длиннее. Суммы в счетах за отдых в Дубае теперь предстоит проверить прокуратуре.