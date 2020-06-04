Прожиточный минимум в России подрос на 2,2%, в Челябинской области – на 4%

Размер прожиточного минимума в России за первый квартал 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 2,2%.

Расчет прожиточного минимума представил Минтруд России. На сегодня его размер равен 10 тысяч 843 рубля.

Прожиточный минимум в Челябинской области определен на уровне 10 тысяч 440 рублей на душу населения, что выше на 4% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года (был равен 10 тысяч 38 рублей).

«Рост прожиточного минимума в первом квартале ожидаем и обусловлен увеличением стоимости потребительской корзины», - отметили в Контрольно-счетной палате Челябинской области.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 11 тысяч 183 рубля (был 10 тысяч 777 рублей). Рост по сравнению с предыдущим кварталом составил 406 рублей.

Для пенсионеров минимум выживания повысился на 320 рублей– с 8 тысяч 341 рубля до 8 тысяч 661 рубля.

Для детей прожиточный минимум установлен в размере 10 тысяч 849 рублей, что 538 рублей больше аналогичного показателя прошлого квартала (было 10 тысяч 311 рублей).