Прожиточный минимум в России подрос на 2,2%, в Челябинской области – на 4%
Размер прожиточного минимума в России за первый квартал 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 2,2%.
Расчет прожиточного минимума представил Минтруд России. На сегодня его размер равен 10 тысяч 843 рубля.
Прожиточный минимум в Челябинской области определен на уровне 10 тысяч 440 рублей на душу населения, что выше на 4% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года (был равен 10 тысяч 38 рублей).
«Рост прожиточного минимума в первом квартале ожидаем и обусловлен увеличением стоимости потребительской корзины», - отметили в Контрольно-счетной палате Челябинской области.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 11 тысяч 183 рубля (был 10 тысяч 777 рублей). Рост по сравнению с предыдущим кварталом составил 406 рублей.
Для пенсионеров минимум выживания повысился на 320 рублей– с 8 тысяч 341 рубля до 8 тысяч 661 рубля.
Для детей прожиточный минимум установлен в размере 10 тысяч 849 рублей, что 538 рублей больше аналогичного показателя прошлого квартала (было 10 тысяч 311 рублей).
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