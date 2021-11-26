Работники ЧТЗ обратились к губернатору: Завод гибнет от рук неумелых хозяев

Профсоюзный комитет Челябинского тракторного завода от имени работников обратился к губернатору области Алексею Текслеру с просьбой спасти предприятие и сохранить трудовой коллектив.

Как отмечает пресс-центр Федерации профсоюзов Челябинской области, губительная для предприятия кадровая политика руководства, которое меняется практически ежегодно, непродуманные организационные мероприятия с каждым днем ухудшают положение и еще больше вгоняют предприятие в состояние выживаемости и окончательного уничтожения. Падает уровень производства, уходят квалифицированные специалисты.

Сотрудники вынуждены работать в изношенной, давно требующей замены спецодежде или приобретать новую за свой счет.

«С 2019 года финансирование закупок спецодежды составляет не более 40% от установленной нормы. Подобной ситуации не было за всю новейшую историю завода, что красноречиво говорит об отношении сегодняшнего руководства ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» к вопросам обеспечения безопасного труда работников. Особенно тяжелое положение сложилось с обеспечением рабочей обувью и СИЗ сварщиков», - говорится в обращении.

Профсоюзный комитет неоднократно обращался к руководству предприятия, призывая соблюдать трудовое законодательства в части охраны труда и положения коллективного договора. В попытках достучаться до администрации завода, было отправлено обращение генеральному директору АО «Концерн «Уралвагонзавод», входящего в состав Корпорации «Ростех» и являющегося собственником ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК». В июле на заводе работала специальная комиссия по расследованию причин сложившейся ситуации. Однако результаты проверки никак не повлияли на решение проблемы.

Администрация ссылается на отсутствие средств либо на то, что вопрос обеспечения заводчан спецодеждой тормозят специалисты корпорации.

Не решило проблему и согласование администрацией и профкомом помесячного графика приобретения и выдачи СИЗ в первой половине 2021 года. По словам работников, руководство давало заведомо невыполнимые обещания, чтобы на время снять напряжение в коллективе. Вопрос с централизованным обеспечением спецодеждой, как это происходит на других предприятиях, входящих в корпорацию, на ЧТЗ так и не урегулирован.

Работники говорят, что их просто не хотят слышать. В коллективе создана атмосфера безнадежности, полного недоверия абсолютно неэффективным и неквалифицированным руководителям, действия которых формируют условия для социального напряжения и развала предприятия. А ведь когда-то знаменитый Челябинский тракторный завод был гордостью отечественной тяжелой промышленности, визитной карточкой Челябинской области. Сегодня легендарный ЧТЗ гибнет от рук неумелых хозяев.

Трудовой коллектив просит губернатора области Алексея Текслера обратить внимание на проблемы Челябинского тракторного завода и помочь в разрешении сложившейся ситуации.