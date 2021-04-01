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Экономика
01.04.2021 14:20
Работы по реконструкции участка М-5 в Челябинской области будут ускорены

Работы по реконструкции федеральной трассы М-5 «Урал» на территории Челябинской области в направлении Республики Башкортостан могут быть ускорены.

С просьбой поддержать опережающее финансирование реконструкции трассы М-5 обратился губернатор Челябинской области Алексей Текслер к сенаторам в рамках в рамках «Часа субъекта РФ» в Совете Федерации.

В настоящий момент области активно работает с Минтрансом и Росавтодором по реконструкции федеральных дорог, прежде всего, всего трассы М-5 «Урал». В следующем году будет завершено расширение до четырех полос участка Челябинск-Екатеринбург. Параллельно идет реконструкция федеральной трассы в направлении Башкирии.

«Нам важно эту работу ускорить. У нас есть согласованные планы с минтрансом до 2028 года, - отметил Алексей Текслер. – Прошу Совет Федерации поддержать опережающее финансирование трассы М-5 в регионе». В этом заинтересованы как Челябинская область, так и Башкортостан.

Как сообщил на заседании комитета Совфеда заместитель руководителя Росавтодора Виктор Тимофеев, два этапа реконструкции М-5 «Урал» предусматривают вложение 25 миллиардов и 9,8 миллиарда рублей соответственно. На 2021 год в рамках реконструкции запланировано вложение относительно небольшого объема средств - порядка 200 миллионов на каждый участок.

«Но учитывая, что сейчас готовится постановление правительства о выделении дополнительных средств из резервного фонда, мы заявили на тот участок, где 43 километра, два миллиарда рублей, которые мы заберем из тех, которые предусмотрены на 2024 год. Так хотя бы по одному объекту у нас работы в 2021 году будут ускорены», - сообщил Виктор Тимофеев.

Глава Росавтодора добавил, что остальная часть дороги, которая не подпадает по планам под расширение до четырех полос до 2024 года, разделена на восемь участков и включена в график капитального ремонта. Эти отрезки трассы планируется расширять позже, до 2028 года.

Автор: Любовь Юрина
Алексей Текслер
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Исполняющий обязанности прокурора Челябинской области Павел Вепрев поручил прокуратуре Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
01.04.2021

Прокуратура Челябинска проверит информацию о двойном гражданстве Мительмана
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Метро в Челябинске
01.04.2021

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В Челябинской области сегодня, первого апреля, стартовала весенняя призывная кампания. Государств
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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01.04.2021

Андрей Максуров: Челябинская область к весенней призывной кампании готова
Входящий в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинский цинковый завод п
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
01.04.2021

Качество челябинского индия подтверждено экспертами Франции
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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E-mail:

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  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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01.04.2021 15:06

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01.04.2021 15:01

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 14:20

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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01.04.2021 14:18

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01.04.2021 14:11

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 16:49

Сотрудник МЧС Миасса предотвратил ЧП по дороге на службу
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31.03.2021 16:17

Матвиенко раскритиковала Челябинскую область за рост естественной убыли
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31.03.2021 16:15

Сергей Лавров: Челябинская область должна войти в пожароопасный сезон в полной боевой готовности

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31.03.2021 15:41

Валентина Матвиенко предложила Челябинской области поделиться экологическим опытом

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31.03.2021 15:11

Сотрудники ГУФСИН по-спортивному почтили память погибшего коллеги
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 14:52

В Челябинской области на Дарью Грязную обещают снег с дождем
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 14:51

Текслер обсудил с Матвиенко развитие Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 14:41

Шесть южноуральцев вошли в книгу «100 подвигов обычных людей»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 14:31

В Копейске неизвестный «заминировал» школу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 14:28

Группа ВТБ провела первую сделку с дистанционным открытием эскроу-счета
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 14:21

Из-за covid-19 в России поставили под сомнение обязательность ЕГЭ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 14:09

В Златоусте работает и.о. прокурора Челябинской области Павел Вепрев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 14:05

В России резко выросли закупочные цены на бензин
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 13:45

Сергей Лавров назвал дату открытия нового пожароопасного сезона в Челябинской области

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 13:41

Челябинцы могут приобрести абонементы в филармонию со скидкой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 13:32

Инновационный потенциал ММК получил высокую оценку экспертов и жюри «Архимеда»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 13:23

Дума Челябинска инициирует проверку информации о двойном гражданстве депутата Мительмана
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 13:14

Челябинский Моисей мечтает попасть в сборную по страусиному футболу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 13:02

Челябинская область получит федеральную помощь на строительство дома-интерната для пожилых

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 12:41

Прокуратура настаивает о заключении под стражу виновника смертельной аварии в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 12:39

ФАП в поселке Луговой Красноармейского района так и не начал принимать пациентов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 12:01

Власти Златоуста продолжают укреплять спортивно-культурный блок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 11:45

Спасателя из Златоуста наградил Владимир Путин

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 11:30

«Зигальга» объявила фотоконкурс на лучший снимок хребта и его окрестностей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 11:27

За сутки в Челябинской области подтверждено 130 случаев ковида, в том числе у одного школьника
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 11:08

В Челябинске на уборку дорог вывели машины-пылесосы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 10:58

Вакцину от ВПЧ предлагается включить в национальный календарь прививок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 10:54

Челябинские дорожники отремонтировали дорогу, сделав насыпь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 10:50

Суд снизил срок полицейскому, получавшему взятки от похоронщиков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 10:24

Текслер расскажет Путину о финансах

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 10:19

Челябинская область получит федеральную помощь на строительство больниц
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 10:11

В Челябинской области пройдет форум глав регионов стран-участниц ШОС
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 21:59

На этой неделе «Гастропарк» станет в два раза больше!
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 17:03

Анонсы событий и мероприятий на 31 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 17:02

Молодые семьи Челябинска получили сертификаты на улучшение жилищных условий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 16:54

Фотовыставка о Челябинской области может задержаться в Москве
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 16:51

Владимир Ошеров: Муза может прийти ночью

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 16:43

Бариста, курьер, продавец: кем хотят работать российские студенты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 16:43

Южноуральцы снова спонсируют аферистов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 16:42

В Челябинске первого апреля стартует приемная кампания в первый класс
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 16:11

В Челябинске пройдет юбилейный Кубок губернатора по танцевальному спорту
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 16:07

Прогноз по росту розничного рынка в России
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 16:05

В Челябинске задержан сотрудник банка, который «слил» базу данных клиентов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 15:58

О последствиях изменения ключевой ставки Банка России узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 15:58

ВТБ планирует выдать один триллион рублей ипотеки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 15:57

В Карабаше объявлены НМУ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 15:52

В среду в Челябинской области ясно

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 15:25

В Челябинской области завершился финал Кубка России по сноуборду
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 15:21

ВТБ Лизинг в 2020 году стал лидером рынка по полученным от клиентов платежам
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 15:20

Депутаты положительно оценили работу Котовой на посту главы Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 15:17

На строительство бассейна ЧелГУ выделят федеральные средства
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 14:32

В Челябинске появились первые «георгиевские добровольцы»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 14:21

Гинцбург рассказал, когда после прививки сформируется иммунитет к ковиду
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 14:10

Челябинец предложил полицейскому 200 тысяч за молчание
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 14:06

Всё проходит…
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 13:52

Илья Мительман устроил Наталье Котовой «допрос с пристрастием», Шмидт извинился за коллегу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 13:45

ВТБ предлагает унифицировать льготные программы по ипотеке
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 13:42

Особенности страхования банковских депозитов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 13:42

Южноуральца приговорили к 11 годам за расстрел знакомого
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 13:29

Главе Советского района Челябинска внесли представление за свалку мусора
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 13:26

В Коркино с предприятия взыскали 300 тысяч рублей за переломы у рабочего
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 13:13

Врачи ЧОДКБ поддерживают строительство нового корпуса в бору, но не все этому верят
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 12:42

Евгений Воскресенский привезет в Челябинск моноспектакль «Гоголь против Гоголя»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 12:24

Ученые ЮУрГУ запатентовали новый способ оценки рисков промышленных аварий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 12:05

Челябинский спортсмен взял «серебро» чемпионата России по дзюдо среди инвалидов по зрению
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 11:37

По факту смертельного ДТП в Челябинске возбуждено уголовное дело
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 11:29

За сутки в Челябинской области выявлен 131 новый инфицированный ковидом, выздоровело 170
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 11:19

Представитель администрации Чебаркульского района прокомментировала жалобы селян
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 11:10

В Челябинске пьяный водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места аварии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 10:46

Спасатели помешали жителю Миасса отправиться в пьяный «полет» из окна
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 10:38

В нацпарке «Зигальга» летающий объект проследил за бегущим молодым волком
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 10:32

В Челябинске пьяный мужчина пытался спрыгнуть с четвертого этажа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 10:27

В Златоусте «больше не будет Васи»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 10:07

Минстрой: Школа в Тугайкуле будет построена в срок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 20:26

В мэрии Челябинска рассказали о судьбе дома на Худякова, где обрушилась стена

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 20:17

Секрет успеха строительной компании «Мечтаево»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 20:04

В Челябинск прибыла капсула космического корабля

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 18:11

Челябинцы попадут в противоречивое время – Средневековье

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 17:56

Сотни дорожных знаков Челябинска отмывают от пыли и грязи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 17:53

Назначен замминистра здравоохранения Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 17:36

Житель Челябинска закрыл собой жену, которую пытался зарезать гость
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 17:23

И карантин не помеха: больничные клоуны провели «обход» в детской больнице Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 17:13

Анонсы событий и мероприятий на 30 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 17:10

ВТБ намерен привлечь более восьми миллионов клиентов в рамках открытой экосистемы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 17:04

И бесстрашны, и быстры: ГРЦ Макеева провело соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 17:00

Во вторник в Челябинской области перепад температур, рост давления и местами снег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 16:59

Сергей Лавров: В окрестностях курорта «Кисегач» будут проводиться лишь санитарные рубки и рубки ухода
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29.03.2021 16:22

В Златоусте освящены копии боевых знамен южноуральских дивизий
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29.03.2021 16:16

Задержан челябинец, который превратил свою квартиру в притон

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29.03.2021 15:57

Агентство "Урал-пресс-информ" объявило розыгрыш билетов на спектакль в «Манекен»
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29.03.2021 15:56

Южноуральцы интересуются у губернатора: Будут ли в этом году выпускные балы?
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29.03.2021 15:55

Полиция Челябинска не может найти преступника, зарубившего под Новый год хозяина магазина игрушек
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29.03.2021 15:43

Полицейские Челябинска задержали серийного автоугонщика дешевых машин
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 15:41

Еще больше южноуральских абонентов МегаФона теперь «летают» на высоких интернет-скоростях

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29.03.2021 15:39

В Челябинской области привито более 70% проживающих в соцучреждениях
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 15:08

В Челябинской области 11 классов закрыты на карантин по ОРВИ и четыре класса – по ковиду

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29.03.2021 14:57

С Егором и Надеждой: счастье рыжего Лёши
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 14:36

Селяне – Текслеру: Вы знаете, как тяжело жить в деревне, особенно, когда из неё не выехать
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 14:26

Осуждена местная жительница, которой полицейский «сливал» данные абонентов сотовой связи
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 14:17

Вбитый кол вместо ремонта: южноуральцы обсуждают «нанотехнологию» чебаркульских коммунальщиков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 14:16

Чиновники пообещали, что Линёвка не потеряет связи с внешним миром
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 13:57

В челябинском поселке Чурилово топит участок рядом с поликлиникой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 13:26

Прокуратура обнаружила несоответствия закону в новых правилах демонтажа киосков в Челябинске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 13:17

Студенты пришли на помощь полицейским Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 13:07

Челябинская область получила уже более 140 тысяч доз вакцины от коронавируса
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 12:54

Уровень безработицы в Челябинске продолжает снижаться, число самозанятых растет
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 12:52

В мэрии Челябинска назвали самые актуальные проблемы, волнующие горожан
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 12:50

Молодежь и юниоры «Динамо-Уралочки» из Златоуста лучшие в России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 12:48

В Челябинске объявлен тендер на закупку 30 трамваев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 11:59

Челябинцы передвигаются по улицам на лодках
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 11:52

Челябинские перевозчики заявили о снижении стоимости единых проездных карт
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 11:37

Более 50 тысяч южноуральцев сумели справиться с ковидом
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 11:27

Александр Ясинский: Росгвардии в Челябинской области есть чем гордиться
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 11:25

«Урал-пресс-информ» предлагает челябинцам поучаствовать в розыгрыше билетов на сказку «Конек-горбунок»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 10:56

Более 90 тысяч южноуральцев уже полностью привито от ковида
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 10:42

Жителей дома в Челябинске, в котором обрушилась стена, расселят
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 10:39

В Совете Федерации РФ стартовали Дни Челябинской области

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 10:38

В Челябинске в зоне подтопления 76 территорий
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 10:21

Жители аварийного барака в Копейске выложили из обломков здания слово SOS
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 10:18

В Челябинске с первого мая начнут работу 13 садовых маршрутов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 10:17

Южноуральцы рассказали, что сподвигло их на вакцинацию от ковида
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 10:16

В понедельник в Челябинской области местами возможен снег
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 09:58

Владыка Григорий рассказал, в чём причина болезней человека

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 09:50

«Таганай» приглашает волонтеров вместе творить добрые дела
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 09:31

В Златоусте женщина провалилась под лед из-за своей беспечности
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 09:27

У православных началась третья седмица Великого поста - Крестопоклонная
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.03.2021 11:25

В Челябинской области за сутки умерло девять человек с ковидом
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 23:08

Челябинцы радуются демонтажу остановочного комплекса на Энгельса
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 23:00

В Челябинской области прогнозируют магнитные бури и рост давления
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 21:42

В лесу Кусинского района насмерть разбился пилот мотодельтаплана, начата проверка
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 21:25

Самый молодой главврач из Челябинска обратился с предложением и просьбой к президенту
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 21:00

Рубка леса в курортной зоне вблизи Кисегача названа законной, однако ее решено прекратить
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 17:01

В челябинский Миасс попали нефтепродукты. Безруков объяснил, как
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 16:38

Челябинский бизнесмен, укравший 47 метров кизильника, заявил Котовой о своем желании озеленять
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 15:56

В «поплывшем» Шаголе по поручению Натальи Котовой срочно начнут отвод воды

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 15:16

Челябинцы потребовали отставки главы Калининского района и пригрозили акциями протеста
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 15:00

Ночь для южноуральских подростков выдалась жаркой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 14:37

«Урал-пресс-информ» предлагает челябинцам поучаствовать в розыгрыше билетов на моноспектакль Ах Астаховой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 14:37

После убийства собак в челябинском парке Гагарина возбудили уголовное дело
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 14:34

Полицейский из Златоуста спас от гибели пса, которого обрекла на голодную смерть хозяйка
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 11:32

В Челябинской области подтверждено более 56 тысяч случаев ковида
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 11:14

Южноуральцы вновь могут бесплатно сдать тест на ковид в ТРК
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 10:39

Южноуральцы вакцинируются от ковида в ТРК
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 03:05

В субботу – первая родительская суббота Великого поста
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 23:25

Весной у инфекционной «ромашки» под Челябинском откроются новые «лепестки»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 21:32

В 2021 году Парад Победы в Челябинске пройдет в традиционном формате с участием привитых ветеранов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 19:08

Челябинские подрядчики начали устранять аварийные дефекты на дорогах
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 18:44

Челябинская епархия снова готовится дарить радость на Пасху

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 17:33

Анонсы событий и мероприятий на 27-29 марта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 17:31

В шести городах Челябинской области продлен режим «черного неба»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 17:23

В выходные в Челябинской области местами снег и дождь
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 16:47

В Челябинске огласили приговор лидеру и участникам банды, которые грабили ломбарды
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 16:44

В Миассе ветерану ВОВ отказали в выплате 50 тысяч рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 16:37

Свою первую ночь Челябинский театр драмы начнёт со «Снежной королевы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 16:31

Облсуд оставил в силе оправдательный приговор челябинцам, принявшим участие в акции Навального «Он нам не царь»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 16:23

Железнодорожные вокзалы на ЮУЖД поддержат экологическую акцию «Час Земли»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 15:51

ВТБ Лизинг предлагает машины УРАЛ с выгодой до 8%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 15:45

Юлия Сударенко и Евгения Майорова посетили центр для юных правонарушителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 15:41

Южноуральцы пойдут под суд за «закладки» с девятью килограммами героина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 15:37

В Челябинске появился первый в России «Плейбэк- театр»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 15:34

В Ашинском районе столкнулись пять фур, есть пострадавший
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 15:24

В Челябинске обвиняемый в жестокой расправе над 22-летней девушкой сам сдался полиции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 15:21

ВТБ увеличил кредитный портфель на Южном Урале более чем на четверть
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 15:10

Растениеводство Еткульском районе развивается на высоком уровне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 14:50

Детям Челябинской области пока придется днем спать под стук молотков и жужжание дрелей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 14:31

МегаФон посвятил Всемирному Дню театра рейтинг самых разговорчивых и интернет-активных подмостков Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 13:57

Автослесарю из Челябинска, взорвавшему TikTok, предложили спеть в филармонии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 13:38

Бизнесмен из Казахстана задержан за дачу взятки челябинскому таможеннику
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 13:36

Южноуральских аграриев ждут на выставке «АгроПродЭкспо»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 12:59

ЮУЖД объяснила школьникам правила безопасности на путях
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 12:47

В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом четыре тысячи южноуральцев
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26.03.2021 12:43

У челябинцев снова возникли вопросы к качеству укладки тактильной плитки, теперь – на Энтузиастов
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26.03.2021 12:30

В Кыштыме на пожаре пострадала семья: бабушка погибла, дочь с внуками отравились
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26.03.2021 12:18

Суд обязал мэрию Катав-Ивановска сделать тротуар для пешеходов
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26.03.2021 12:13

Рихард Иглач: «Челябинская область - кузница кадров для профессионального цирка»
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26.03.2021 12:12

В Аше поймали и осудили мужчину, купившего поддельную купюру
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26.03.2021 12:07

Минэкологии ответило на жалобы южноуральцев по ГОКу, полигону и бору
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26.03.2021 12:04

Челябинская вокалистка споет для Сергея Лазарева, Натальи Гулькиной и Кати Лель

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26.03.2021 11:53

В Челябинской области прошла антитеррористическая «Гроза»
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26.03.2021 11:33

Аналитики МТС выяснили, что делает рекламу эффективной
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26.03.2021 11:24

Экс-глава Катав-Ивановского района стал фигурантом уголовного дела
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 11:21

В Верхнем Уфалее вновь возбуждено уголовное дело, связанное со строительством очистных сооружений
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26.03.2021 11:03

«Просветись!» на Кировке: у челябинцев в субботу проверят легкие и возьмут тест на ВИЧ
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26.03.2021 11:02

Челябинцы могут выбрать покрытие дорожек и тротуаров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 10:57

Урал-пресс-информ вновь дарит билеты в театр
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 10:48

Челябинский «Манекен» опубликовал афишу на апрель
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 10:39

Южноуральцев будут подстригать осужденные, освободившиеся из копейской колонии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 10:32

Мухометьярова: Я не хочу, чтобы судили директоров школ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 10:28

В Челябинске задержан житель Таджикистана с килограммом героина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 10:25

В Сатке назначили наказание владелице собаки, напавшей на ребенка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 10:04

МГТУ имени Носова займется изучением экологической обстановки в Магнитогорске

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 09:51

Южноуральские депутаты предлагают изменить правила обращения с безнадзорными животными
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 09:51

Подарки космического размаха получает от челябинцев Исторический музей Южного Урала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 09:48

Выбросы на Коркинском разрезе сократились на треть
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 09:34

В семи городах Челябинской области установились НМУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 09:30

В пятницу в Челябинской области ясно и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 23:15

Челябинский областной суд отправил экс-начальника ГИБДД Чебаркуля в колонию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 23:07

Областной суд изменил наказание бывшему ректору УралГУФКа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 21:30

Как выбрать напольную плитку для кухни?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 21:15

Депутаты Магнитогорска оценили работу административных комиссий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 18:04

Анонсы событий и мероприятий на 26 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 17:48

В Карабаше мужчина избил знакомого и оставил его умирать на лавочке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 17:10

Бизнесмен из Сатки разбился на квадроцикле
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 17:05

Текслер возглавил Федерацию бокса Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 17:02

Полицейские и сотрудник СИЗО из Златоуста, фабриковавшие уголовные дела, остались на свободе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 17:00

Челябинские партийные лидеры неспособны противостоять провокаторам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 16:51

Все больше пассажиров предпочитают оплачивать проезд транспортной картой «Интерсвязи»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 16:47

Юбки из мусорных пакетов и платья из газеты: заключенные челябинской колонии устроили дефиле
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 16:31

Запашный проинспектирует челябинский цирк
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 16:22

В Троицке началась распиловка льда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 16:11

12-летняя школьница из Магнитогорска бросилась задерживать грабителя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 15:57

В Копейске неизвестный расстрелял собаку прямо на территории школы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 15:52

РЖД: В Челябинской области тепловоз сошел с рельсов не на путях ЮУЖД