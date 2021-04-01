Работы по реконструкции участка М-5 в Челябинской области будут ускорены

Работы по реконструкции федеральной трассы М-5 «Урал» на территории Челябинской области в направлении Республики Башкортостан могут быть ускорены.

С просьбой поддержать опережающее финансирование реконструкции трассы М-5 обратился губернатор Челябинской области Алексей Текслер к сенаторам в рамках в рамках «Часа субъекта РФ» в Совете Федерации.

В настоящий момент области активно работает с Минтрансом и Росавтодором по реконструкции федеральных дорог, прежде всего, всего трассы М-5 «Урал». В следующем году будет завершено расширение до четырех полос участка Челябинск-Екатеринбург. Параллельно идет реконструкция федеральной трассы в направлении Башкирии.

«Нам важно эту работу ускорить. У нас есть согласованные планы с минтрансом до 2028 года, - отметил Алексей Текслер. – Прошу Совет Федерации поддержать опережающее финансирование трассы М-5 в регионе». В этом заинтересованы как Челябинская область, так и Башкортостан.

Как сообщил на заседании комитета Совфеда заместитель руководителя Росавтодора Виктор Тимофеев, два этапа реконструкции М-5 «Урал» предусматривают вложение 25 миллиардов и 9,8 миллиарда рублей соответственно. На 2021 год в рамках реконструкции запланировано вложение относительно небольшого объема средств - порядка 200 миллионов на каждый участок.

«Но учитывая, что сейчас готовится постановление правительства о выделении дополнительных средств из резервного фонда, мы заявили на тот участок, где 43 километра, два миллиарда рублей, которые мы заберем из тех, которые предусмотрены на 2024 год. Так хотя бы по одному объекту у нас работы в 2021 году будут ускорены», - сообщил Виктор Тимофеев.

Глава Росавтодора добавил, что остальная часть дороги, которая не подпадает по планам под расширение до четырех полос до 2024 года, разделена на восемь участков и включена в график капитального ремонта. Эти отрезки трассы планируется расширять позже, до 2028 года.