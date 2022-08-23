Региональная инновационная площадка ЮУЖД открылась в Челябинске

В понедельник, 22 августа, в Челябинске состоялась торжественная церемония открытия Региональной инновационной площадки Южно-Уральской железной дороги.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, в мероприятии приняли участие заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «РЖД» Анатолий Храмцов, начальник ЮУЖД Игорь Рязанов, заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук, руководитель Общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество» Рашид Исмаилов, а также представители регионального оператора фонда «Сколково», Центра развития промышленных инноваций Челябинской области и представители бизнес-сообщества Южного Урала.

Анатолий Храмцов отметил значительный инновационный потенциал Челябинской, Оренбургской и Курганской областей: научный опыт ведущих вузов, предприятия оборонно-промышленного комплекса, существующие меры поддержки и стимулирования инновационной деятельности.

В свою очередь, начальник ЮУЖД Игорь Рязанов обратил внимание, что на магистрали в 2022 году проведена большая работа по взаимодействию с предприятиями инновационной сферы.

«На площадке центра инновационного развития уже подписано 25 соглашений о сотрудничестве, – сказал Игорь Рязанов. – Предприятия не только Челябинской области, но и Курганской и Оренбургской областей знают, что мы нарабатываем базу и уверен, результат не заставит себя ждать. Надеюсь, что региональная инновационная площадка ЮУЖД станет точкой притяжения для новых партнеров, обеспечит внедрение современных технологий в производственную деятельность холдинга».

Заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук отметил важность открытия подобной площадки и предложил реализовывать совместные меры поддержки для инновационных предприятий.

«Это очень серьезный шаг вперед. Важно, чтобы эта структура была синхронизирована с государственными инструментами поддержки инноваций. Все, что связано с решением аналогичной задачи на уровне правительства должно быть проработано и усилено с помощью инновационной площадки РЖД, – рассказал Егор Ковальчук. – Вы гарантируете спрос, а мы - меры государственной поддержки. Уверен, это даст хороший результат».

В рамках мероприятия были подписаны соглашения о сотрудничестве между Южно-Уральской железной дорогой и региональным оператором фонда «Сколково» в Челябинской области, а также НПО «Электромашина».

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ДЛЯ СПРАВКИ

Региональная инновационная площадка ЮУЖД – первое региональное пространство для коллективной работы по созданию инноваций на магистрали. На площадке центра инновационного развития подписано 25 соглашений о сотрудничестве с инновационными компаниями в области машиностроения, робототехники, энергосбережения и производства полимерных материалов, а также ВУЗами и общественными организациями. Рассмотрено более 200 проектов, 51 проект находится в активной проработке.

К специалистам региональной инновационной площадки ОАО «РЖД» можно обратиться за помощью и консультациями по развитию и реализации своего инновационного предложения в холдинге «РЖД». Проект может получить не только методологическое сопровождение, но и финансовую поддержку, а также возможность в кратчайшие сроки запустить пилотирование предлагаемых решений.