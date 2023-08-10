Ремонт стартера и генератора в условиях сервисной станции — технические особенности

В автомобильном транспорте используется стартер и генератор. Это узлы, которые необходимы для запуска автомобильного транспорта и зарядки аккумуляторной батареи, питающей электрическую цепочку оборудования. Требуется ремонт стартеров и генераторов https://www.astarter.ru/.

Причины, которые приводят к поломке генератора

Генерирующее оборудование подвержено воздействиям разных факторов среды. Со временем выходит из строя обгонная муфта и другие компоненты. Для восстановления работоспособности потребуется обратиться в сертифицированный сервисный центр.

Как починить стартер и генератор в сервисной станции - ответ

Если не проводить регулярное техническое обслуживание и диагностику, со временем такое оборудование может выйти из строя. Потребуется выполнить ремонтные работы, которые включают следующие действия:

демонтаж генерирующего устройства. Такой узел, отвечающий за генерацию электрической энергии, размещен в подкапотном пространстве. Прежде, чем демонтировать узел, потребуется снять ремень. Также необходимо будет снять болты крепления генерирующего устройства. Для этого нужно будет использовать специальные съемные инструменты и другие приспособления. Как правило, демонтаж генерирующего устройства не занимает много личного времени и не требует серьезных действий;

разбор генерирующего устройства на составные узлы. Генерирующее оборудование потребуется разобрать на узлы. Например, потребуется снять обгонную муфту. Для демонтажа узла необходимо использовать специальный съемник или инструмент. Необходимо демонтировать регулятор напряжения, а также снять другие узлы, обеспечивающие работоспособность генерирующего оборудования;

установка новых комплектующих. Для того, чтобы выполнить восстановление работоспособности генерирующего устройства, потребуется установить новые узлы. Это касается обгонной муфты, щеточного узла, регулятора напряжения и других комплектующих. В дальнейшем потребуется выполнить обратную установку генерирующего устройства. Этим занимаются мастера компании.

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