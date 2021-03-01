В Челябинской области умерло еще десять пациентов с коронавирусом

История знаменитой фотографии и ее героинь - в книге «Разные судьбы»

Попробовать небо «на вкус». В память о подвиге шестой роты

Март в Челябинской области не будет баловать теплом

Резиденты индустриального парка ММК добились высоких экономических показателей в 2020 году

Резиденты индустриального парка ММК (Челябинская область) в 2020 году достигли высоких экономических показателей.

Несмотря на все экономические сложности прошлого года, резиденты индустриального парка, в том числе обеспечивающие работу системообразующих отраслей промышленности, демонстрируют уверенный экономический рост.

В 2020 году объем отгруженной продукции увеличился в два раза и составил более трех миллиардов рублей. Данный показатель ежегодно увеличивается более чем на сто процентов.

Объем инвестиций вырос на 15 процентов и составил 294 миллиона рублей. Всего с 2016 года, с момента создания площадки, его резиденты инвестировали в свое развитие более 750 миллионов рублей, что говорит о высокой степени доверия к управляющей компании и уверенности в перспективах дальнейшего роста.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», за 2020 год было создано 320 рабочих мест, а всего на сегодняшний день на площадке их насчитывается 927 рабочих. Данный показатель ежегодно увеличивается как за счет привлечения новых, так и благодаря расширению производства существующих резидентов.

Совокупный объем уплаченных налогов составил 190 миллионов рублей, что на 20 процентов выше аналогичного показателя за 2019 год. Это стало возможным благодаря внедрению в 2016 году системы региональных и муниципальных льгот, что повысило инвестиционную привлекательность производственной площадки.

За первую пятилетку своего развития парк прошел путь от площадки с инвестиционной привлекательностью ниже средней по отрасли, до одного из отраслевых лидеров. По итогам 2020 года ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК вошел в «высшую лигу» инвестиционных площадок страны.

СПРАВКА

ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» - дочернее предприятие ПАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ». Площадка индустриального парка представляет собой готовый имущественный комплекс площадью 65 гектаров со всей инженерной инфраструктурой, развитой железнодорожной сетью – здесь созданы все условия для быстрого старта практически любого нового производства.

Парк прошел аккредитацию в министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, что дает возможность инвесторам применять систему налоговых льгот.

На сегодняшний день на площадке находятся 33 резидента. Для поддержки и активизации развития бизнеса в Магнитогорске ПАО «ММК» софинансирует проекты, реализуемые резидентами ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК».