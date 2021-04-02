Робот ММК «нанят» компанией «Мицубиси Корпорейшн (РУС)»

Программный робот RPA, разработанный в Группе ММК (Магнитогорск, Челябинская область), собирает информацию для ООО «Мицубиси Корпорейшн (РУС)».

Робота-ассистента, позволяющего искать в Интернете необходимую заказчику информацию и оперативно ее обрабатывать, центр технологий роботизации «Некст» (ООО «ММК-Информсервис», входит в Группу ПАО «ММК») разработал для данной компании в рамках пилотного проекта.

«Оперативное получение информации онлайн для многих компаний является важным направлением, влияющим на операционные показатели. Роботизация делает этот процесс более эффективным, быстрым и точным», - отмечают в управлении информации и общественных связей ММК.

В основу программного робота, которого ЦТР «Некст» разработал для ООО «Мицубиси Корпорейшн (РУС)», положен алгоритм, позволяющий находить, обрабатывать и отправлять сотрудникам компании по электронной почте актуальную информацию по ключевым словам, указанным пользователем, за обозначенный им промежуток времени.

Выполняя задачу оперативного поиска актуальных данных для информирования сотрудников компании-заказчика, робот значительно снижает трудозатраты. Поиск занимает намного меньше времени, чем в случае его выполнения человеком. Возможность быстрой обработки больших массивов информации – важное преимущество технологии программной роботизации RPA. При этом программный робот прост в использовании, работа с ним не требует от сотрудников специальных знаний.

Робот имитирует действия человека, взаимодействуя с сайтом через пользовательский интерфейс. Это позволяет не перегружать ресурс и не прибегать к прямой интеграции с сайтом через API.

Как отмечает главный специалист по информационным технологиям Магнитогорского металлургического комбината Вадим Феоктистов, для ПАО «ММК» цифровизация является приоритетным направлением развития и драйвером роста компании.

«Это подтверждает принятая в 2020 году Стратегия развития ПАО «ММК», в которой цифровизация выступает как один из инструментов достижения стратегических целей компании», - подчеркнул Вадим Феоктистов.

В основе цифровизации ММК – более ста проектов цифровой трансформации, затронувших почти два десятка основных функциональных областей деятельности компании.

В числе приоритетных направлений – интегрированная корпоративная информационная система, мобильный доступ к ключевым бизнес-приложениям, использование технологий искусственного интеллекта для решения задач моделирования и прогнозирования технологических и бизнес-процессов, сквозное планирование производства под заказ и оперативное управление выполнением заказов.

СПРАВКА

ЦТР «Некст» создан на базе компании ООО «ММК-Информсервис», входящей в Группу ПАО ММК, и занимается реализацией проектов RPA любой сложности для компаний со всей страны. С 2018-го года командой «Некста» реализовано большое количество крупных проектов RPA.

ООО «Мицубиси Корпорейшн (РУС)» полностью принадлежит «Мицубиси Корпорейшн (Япония)», глобальной интегрированной корпорации, которая развивает бизнес и управляет предприятиями практически во всех отраслях, с офисами и филиалами в 90 странах и регионах и примерно 1 700 компаниями группы по всему миру.