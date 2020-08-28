Росавтодор: Челябинска область рискует провалить национальный проект по ремонту дорог

Федеральные эксперты подтвердили нарушения при реализации дорожного нацпроекта на Южном Урале, о которых заявлял «Общероссийский народный фронт». Вывод экспертов агентства Росавтодор неутешительный – итогам их визита было сделано заявление о том, что Челябинская область действительно рискует провалить реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги». а работу подрядчиков нельзя назвать даже удовлетворительной. Ситуацию в Челябинской области будут рассматривать на федеральном уровне.

В дорожной инспекции приняли участие представители Общественного совета при Росавтодоре, сотрудники регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта, комитета дорожного хозяйства Челябинска, сотрудники ГИБДД и подрядчики. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ по Челябинской области.

Федеральные эксперты поддержали позицию ОНФ о некачественном ремонте, отсутствию межведомственного взаимодействия и комплексного подхода, а также содержанию дорог в рамках исполнения нацпроекта. Отсутствие аншлагов, оповещающих о проведении работ по нацпроекту, бордюров, тротуаров, ливневых канализаций, заросшие обочины, колейность, ямы, разрушающийся асфальт, ненормативные уклоны и люки, некачественная разметка или полное ее отсутствие – это лишь неполный список нарушений, который обнаружили эксперты.

«Обращаюсь ко всем ответственным: пересмотрите свой подход. Данная ситуация является неприемлемой. Мы, к сожалению, не увидели комплексного подхода ни по объектам 2019 года, ни по объектам 2020 года. Хотя устно нам об этом заявлялось. С точки зрения обустройства тротуаров и пешеходных переходов, возможности подхода маломобильных граждан к этим участкам, – мероприятия либо не выполняются, либо выполняются некачественно. На вопросы «почему?», ответ один: «Меняем асфальт и этим ограничиваемся», - заявил заместитель председателя Общественного совета при Росавтодоре Глеб Киндер.

Также федеральные специалисты отметили, что в ситуации с реализацией нацпроекта в Челябинской области явно прослеживается экономический интерес локального характера. Представители ОНФ, в свою очередь, напомнили о громких финансовых скандалах.

«К примеру, подрядчики «Нижавтодорстрой», и «ЯКК» фигурируют в документах Главного контрольного управления Челябинской области. По инициативе активистов Общероссийского народного фронта ведомство проверило прошлогодний ремонт дорог города с точки зрения рисков для бюджета и выявило нарушений на 56 миллионов рублей. А бывшую в 2019-м году субподрядчиком «Нижавтодорстроя» «ТПК ЯКК», которая после обысков в офисе компании переименовалась в «Уралдорстрой», стали подозревать в махинациях со средствами, освоенными в рамках БКАД. Все это, включая формальный подход подрядчиков и отсутствие должного контроля со стороны чиновников, привело к тому, что Челябинская область рискует провалить реализацию нацпроекта», - заявил эксперт ОНФ в Челябинской области Олег Гудимов.

Напомним, что Челябинская область стала пилотным регионом, который одним из первых приступил к реализации приоритетного национального проекта, и к 2020 году результаты Южного Урала по БКАД должны являться примером для других областей. Однако этого не произошло.

Напомним, глава Челябинска Наталья Котова поручила привлечь к приемке дорожных работ в южноуральской столице Общероссийский народный фронт.

Данное поручение она дала своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Максиму Куляшову еще первого июня.

В конце июля УФАС России по Челябинской области обнаружило признаки антиконкурентного соглашения между управлением дорожного хозяйства Администрации Челябинска и ООО ТПК «ЯКК» при исполнении контракта на ремонт Центральной части города в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

Кроме того, еще летом прошлого года челябинские власти раскритиковали "Нижавтодорстрой" за асфальт ненадлежащего качества на улице Худякова. Подрядчик уложил там 300 тонн выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, однако результат контрольных проб смеси оказался неутешительным - оказалось, что она не соответствует заявленной процедуре. В числе прочих выявленных нарушений качества не в порядке оказался зерновой состав. Все недочеты подрядчиком были устранены.