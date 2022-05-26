Российские ИТ-компании временно освободят от налога на прибыль

Челябинские ИТ-компании, наряду с российскими, временно освободят от налога на прибыль – до 2025 года он составит ноль процентов, после 2025 года – три процента. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс разработали Минцифры и Минфин, новый документ уже согласован ведомствами. Документ также расширяет число льготополучателей и упрощает требования к заявителям.

Нулевой налог на прибыль и тарифы страховых взносов 7,6 процента будут распространяться на компании, в том числе получающие доходы от:

услуг по доработке, внедрению и поддержке любого российского ПО;

продажи онлайн рекламы на своих платформах;

размещения объявлений на классифайдах (Авито, Авто.ру и так далее) ;

предоставления платного доступа к контенту, в том числе по подписке;

оказания образовательных услуг с использованием онлайн платформ;

разработки и продажи российских программно-аппаратных комплексов.

Все российские программно-аппаратные комплексы (ПАКи) станут частью реестра российского ПО. В итоге компании, которые продают, разрабатывают, внедряют, обслуживают ПАКи, получат льготы. Кроме того, стать частью ИТ-отрасли смогут компании, которые делают сервисы, зарабатывают на рекламе и подписках.

Претендовать на получение налоговых льгот смогут ИТ-компании, независимо от количества работающих в них сотрудников. Напомним, сейчас рассчитывать на меры поддержки могут организации сферы ИТ-технологий, в которых трудятся как минимум 7 человек.

Также изменится критерий по профильной выручке. Налоговые льготы станут доступны для компаний, получающих от продажи ИТ-продуктов или услуг не 90, а 70 процентов выручки. Перечень видов ИТ-деятельности, доходы от которой учитываются в ИТ-выручке, будет расширен. Например, услуги по внедрению российских продуктов теперь будут относиться к профильной выручке.

Как отмечают в министерстве, это позволит строить полноценные партнёрские сети: партнёры смогут продавать продукты и их внедрять, и получат соответствующие льготы.

Если компания соответствует всем требованиям (имеет аккредитацию в Минцифры России, программные продукты зарегистрированы в реестре ПО, доля профильной выручки составляет 70 процентов), то после принятия закона она сможет применить налоговые льготы на период с 1 января 2022 года, то есть пересчитать налоговые отчисления и страховые взносы за первые два квартала по новой ставке. Если компания пока не соответствует вышеуказанным условиям, но оперативно структурирует деятельность, она сможет воспользоваться льготами по уплате социальных взносов, начиная с третьего квартала.