23.11.2022
«Ростелеком» в Челябинской области наградит лучшую цифровую компанию года
23.11.2022
В Челябинске автобус №51 будет ходить по-новому
22.11.2022
Ликвидирована КСП Коркинского района и создана КСП нового муниципалитета
22.11.2022
Советский район Челябинска начал монтаж новогодних арт-объектов
22.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 23 ноября (18+)
22.11.2022
Как оплатить налоги быстро и не выходя из дома: памятка от Сбера
«Ростелеком» в Челябинской области наградит лучшую цифровую компанию года
Церемония состоится первого декабря в Центре международной торговли
06.10.2022
Много психологизма, загадок и романтики: главные премьеры октября в видеосервисе Wink
04.10.2022
«Ростелеком» представил систему помощи водителю на всероссийском IT-форуме в Челябинске
04.10.2022
«Ростелеком» представил IT-сообществу страны актуальные сервисы кибербезопасности для государства и бизнеса
04.10.2022
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022