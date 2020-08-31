С компаниями, отвечающими за укладку плитки в центре Челябинска, расторгают контракты

Челябинские власти расторгают контракты с компаниями, отвечающими за укладку плитки в центральной части города.

Сегодня, 31-го августа, на аппаратном совещании в администрации Челябинска глава южноуральской столицы Наталья Котова поинтересовалась, как ведется работа по закрытию объемов.

"На сколько процентов уже сданы документы, в какой стадии фактическое исполнение?" - поинтересовалась мэр у председателя городского комитета дорожного хозяйства Рината Кучитарова.

Он доложил, что сегодня планируется окончательное расторжение контракта с компанием "Ингеоком".

"Окончательно подбиваем все объемы, они предоставляют всю исполнительную документацию, и мы завершаем с ними контракт. Следующие организации - "Стройсервис" и УДС", - отметил Ринат Кучитаров.

"Во всех случаях расторжения контрактов ввиду выполнения меньшего объема работ?" - уточнила Наталья Котова, на что получила утвердительный ответ.

Ринат Кучитаров уточнил, что оставшиеся в результате экономии денежные средства будут направлены на сквер по улице Академика Королёва - на работы по освещению и дальнейшее благоустройство.