С компаниями, отвечающими за укладку плитки в центре Челябинска, расторгают контракты
Челябинские власти расторгают контракты с компаниями, отвечающими за укладку плитки в центральной части города.
Сегодня, 31-го августа, на аппаратном совещании в администрации Челябинска глава южноуральской столицы Наталья Котова поинтересовалась, как ведется работа по закрытию объемов.
"На сколько процентов уже сданы документы, в какой стадии фактическое исполнение?" - поинтересовалась мэр у председателя городского комитета дорожного хозяйства Рината Кучитарова.
Он доложил, что сегодня планируется окончательное расторжение контракта с компанием "Ингеоком".
"Окончательно подбиваем все объемы, они предоставляют всю исполнительную документацию, и мы завершаем с ними контракт. Следующие организации - "Стройсервис" и УДС", - отметил Ринат Кучитаров.
"Во всех случаях расторжения контрактов ввиду выполнения меньшего объема работ?" - уточнила Наталья Котова, на что получила утвердительный ответ.
Ринат Кучитаров уточнил, что оставшиеся в результате экономии денежные средства будут направлены на сквер по улице Академика Королёва - на работы по освещению и дальнейшее благоустройство.
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