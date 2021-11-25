25.11.2021
Сбер наградил челябинскую управляющую компанию за экологичность
25.11.2021
Оптика «Ростелекома» обеспечит трансляцию cобытий седьмого международного фестиваля искусств «МАЧФЕСТ» в Челябинске
25.11.2021
Экс-глава Каслинского района заплатит более двух миллионов рублей за уничтожение объекта культурного наследия
25.11.2021
Жители новостройки в Юрюзани пожаловались общественникам на отсутствие тепла и горячей воды
25.11.2021
В Сосновском районе Челябинской области – новый прокурор
25.11.2021
В Историческом музее открылась выставка в честь столетия челябинского театра драмы
Сбер наградил челябинскую управляющую компанию за экологичность
19.11.2021
Более 150 тысяч челябинцев в этом году оформили кредитные карты Сбербанка
18.11.2021
Сбербанк начал выдавать ипотечные кредиты для покупки залогового жилья на аукционах
17.11.2021
«Квартирный бум» в Челябинской области: 19 тысяч кредитов оформили южноуральцы на покупку жилья
11.11.2021
Вклады СберБанка вошли в список выгодных предложений Зелёного дня
Заступилась за тренера и стала фигуранткой уголовного дела: Виталине Симоновой предъявят обвинение по статье 319 УК РФ
24.11.2021
Текслер раскритиковал «плохишей» вакцинации от ковида
23.11.2021
Цифровые решения «Ростелекома» делают производственные процессы эффективными и безопасными
23.11.2021
Прожиточный минимум и МРОТ на 2022 год проиндексируют на 8,6%
22.11.2021
На пути к чуриловской школе открыты опасные для детей «порталы в другой мир»
19.11.2021