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Сбербанк в Челябинске принимает платежи за ЖКХ по адресу

В мобильном приложении и интернет-банке «Сбербанк Онлайн» челябинцы могут провести оплату коммунальных услуг, указав лишь адрес. Новый сервис «Оплата по адресу» позволит получить информацию об имеющихся начислениях, а также оплатить услуги ЖКХ по адресу квартиры или дома.

Для оплаты достаточно зайти в «Сбербанк Онлайн», выбрать пункт «Платежи» и вкладку «Дом», сверху появится раздел «Найти счета по адресу». Автоматический сервис предложит заполнить информацию: «Город», «Улица», «Дом», «Квартира». Далее абонент увидит список доступных к оплате услуг ЖКХ — с лицевыми счетами и суммами начислений от поставщиков коммунальных услуг, при необходимости можно ввести показания приборов учёта и совершить оплату.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

«Дистанционная оплата услуг ЖКХ в несколько кликов – сервис, который экономит время и деньги клиентов. Нет необходимости приезжать в офис или стоять в очереди на кассе: быстро, удобно и просто. Пользователи могут оплатить свои счета и помочь пожилым родственникам. Кроме того, онлайн-платежи – это еще и вклад в экологию за счет сокращения количества бумажных квитанций. Сбербанк и Минэкологии Челябинской области подписали «Зеленый меморандум», благодаря которому только в прошлом году число бумажных квитанций сократилось на 600 тысяч».

В настоящее время в поиске доступны все крупнейшие поставщики жилищно-коммунальных услуг. Список организаций постоянно дополняется.

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