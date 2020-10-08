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СберЛогистика заключила самую крупную на Южном Урале сделку по предоставлению СберФрахт-сервиса

Экономика
Сегодня, 15:13
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Челябинское отделение Сбербанка и СберЛогистика, компания экосистемы Сбера, заключили самую крупную сделку на предоставление услуг СберФрахт-сервиса с предприятием по производству керамогранита «Грани Таганая». Сервис предназначен для отправки коммерческих грузов. Услуга используется для пополнения складских запасов или товарных поставок дистрибьюторам.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинского отделения Сбербанка, корпоративные клиенты могут оформить логистические услуги через интернет-банк Сбербанк Бизнес Онлайн. В интуитивно понятном интерфейсе личного кабинета можно рассчитать стоимость доставки, вызвать курьера, отправить посылку в ближайший для получателя пункт выдачи и отслеживать статус по каждому заказу в режиме онлайн. Сервис автоматизирует подготовку и отправку посылок, в одном окне можно управлять всеми логистическими процессами. Договор формируется автоматически без бумажных документов, и после его подтверждения клиенты могут доставлять товары по всей стране на условиях постоплаты. Для отправки корреспонденции и посылок пользователям Сбербанк Бизнес Онлайн доступны два продукта — «Сберкурьер» и «Сберпосылка».

СберЛогистика обеспечивает оперативную подачу автотранспорта и гарантирует доставку грузов строго к определённой дате и времени. Перевозки возможны по любым направлениям внутри страны с предоставлением автомобильного транспорта грузоподъёмностью до 20 тонн. Сервис СберФрахт доступен по всей России.

«Юридическим лицам помимо банковских услуг уже сегодня доступны нефинансовые сервисы компаний экосистемы Сбера. СберФрахт обеспечивает удобный доступ к цифровым логистическим услугам, надежную доставку и единые стандарты качества по всей стране, помогая корпоративным клиентам Сбербанка снизить затраты на логистику и сосредоточиться на развитии бизнеса», - отметил Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Генеральный директор ООО «Грани Таганая» Сергей Мостинец считает СберФрахт действительно удобным сервисом. «На текущий момент мы сотрудничаем уже месяц. Из плюсов могу отметить простоту в оформлении заявки и заключении договора на предоставление транспортного средства, своевременность подачи автотранспорта и доставки груза покупателю. Транспорт всегда соответствовал ожиданиям. Также хочу отметить, что существующий в компании сервис пост оплаты позволяет оплачивать услуги уже после доставки груза контрагенту», - отметил Мостинец.

 

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Теги
Челябинское отделение Сбербанка России
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