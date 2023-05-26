Семейные фермы «прижились» в Челябинской области

В министерстве сельского хозяйства Челябинской области определили победителей конкурса на получение грантов на развитие семейных ферм.

В этом году объем средств на выплату грантов фермерам, организовавшим семейный бизнес, составляет 109 миллионов рублей, в том числе 86 миллионов – это средства федерального бюджета. Это в три раза больше прошлогоднего. В результате 13 сельских предпринимателей получат господдержку на реализацию бизнес-планов по расширению агропроизводства. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства Челябинской области.

В этом году максимальный размер гранта семейным фермам достиг 12 миллионов рублей. Такие гранты в соответствии с представленным планом расходов получат шесть фермеров. По условиям конкурса не менее 40% от общей суммы расходов на реализацию того или иного проекта развития фермы должны составлять собственные или заёмные средства фермеров.

Так, грант на развитие семейного хозяйства в Чебаркульском есть поля, на которых фермеры выращивают зерновые и масличные культуры. На средства гранта Алексей планирует приобрести косилку, два трактора, прицеп, а также бычков и коров мясного направления.

В этом году фермеры активно подавали заявки на этот конкурс. Отбор заявок проходил с 30 марта по 28 апреля. Всего в минсельхоз поступила 21 заявка. Четыре претендента не прошли контроль представленных документов и материалов и их заявки были отклонены. Остальные участники конкурса получили оценки по бальной системе. Приоритет имели участники, которые раньше не пользовались господдержкой. По условиям конкурса семейная ферма должна осуществлять свою деятельность уже более года, должна быть зарегистрирована гражданином Российской Федерации в сельской местности или сельской агломерации. Участник конкурса должен трудоустроить определенное число новых работников, использовать грантовые средства в течение двух лет в соответствии с планом расходов. После получения гранта семейная ферма должна осуществлять свою деятельность не менее пяти лет, в течение которых не менее чем на 8% ежегодно наращивать объемы производства сельхозпродукции.