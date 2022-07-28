Сергей Миронов посетил ЧКПЗ и увидел в Челябинске реальное импортозамещение

Лидер партии «Справедливая Россия-За Правду» Сергей Миронов посетил с рабочим визитом Челябинскую область. Он встретился с жителями Южного Урала и побывал на Челябинском кузнечно-прессовом заводе.

В первую очередь, политик встретился с избирателями и активом партии. Он рассказал о работе партии, о том, какие задачи ставит перед собой фракция в Государственной Думе, каких результатов удалось достигнуть.

Вопросов к политику было много. Челябинский муниципальный депутат Рашид Гарипов поинтересовался, насколько продуктивным оказалось объединение «Справедливой России» с партиями «Патриоты России» и «За правду». Сергей Миронов ответил, что и кадровые, и электоральные плюсы от объединения уже очевидны. «Я думаю, что вот этот единый день голосования пройдет в этом составе, а уже к следующему ЕДГ к нам присоединятся новые политические силы», – добавил политик.

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Кроме того, были вопросы по расширению возможностей реабилитации для инвалидов и контролю над загрязнением в селе Муслюмово. Сергей Миронов пообещал взять решение этих проблем на контроль.

Затем Сергей Миронов посетил Челябинский кузнечно-прессовый завод. Он посмотрел, как работает линия 16-тонного молота, побывал в кузнечном, колесном, ремонтном цехах, познакомился с производством штампов и пресс-форм, посетил цех механической обработки, побеседовал с рабочими.

«Бывает, что приезжаешь на завод, и рабочие просят зарплату. Здесь же они просят меня, чтобы я посодействовал, чтобы у ЧКПЗ были заказы и поддержка со стороны правительства, – отметил Сергей Миронов. – Вижу, что здесь ценят кадры, а сотрудники гордятся своей работой. Что же касается производства, судя по тому, что я здесь увидел, все, что мы покупали за рубежом, что нам сейчас запрещают покупать, мы можем сделать сами. Инженерная мысль на самом высоком уровне. Мне показали станок-робот и рассказали, что скоро здесь будет целый цех по выпуску роботов. Вижу, что любое импортозамещение нам по плечу, но обязательно и правительство должно помогать. Уверен: промышленности – быть, импортозамещению – быть, Южному Уралу – процветать!»